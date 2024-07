Najnowsza kolekcja marki Wrangler to różne odcienie niebieskiego. W tym sezonie nosimy go od stóp do głów, a nawet łączenie kilku odcieni tego koloru w jednym elemencie kolekcji – z dżinsem jako nieodłącznym motywem.

Propozycje marki utrzymane są w marynistycznym kimacie. Świadczą o tym dżersejowe topy w paski w kolorze ecru i jasnej czerwieni, przywodzącej na myśl latarnie morskie oraz inspirowane linami żeglarskimi detale, np. wiązane na węzły nity i zdobienia na dżinsach nawiązujące do lin.

W galerii znajdziecie zdjęcia najnowszej kolekcji marki Wrangler: