Prezydent Andrzej Duda ogłosił żałobę narodową w związku z pogrzebem papieża Franciszka. Data uroczystości została wyznaczona na dzień 19 kwietnia. Zgodnie z obowiązującym prawem, ogłoszenie żałoby narodowej wiąże się z koniecznością odwołania zaplanowanych imprez kulturalnych, w tym koncertów i wydarzeń artystycznych.

Leszek Biolik, były członek legendarnego zespołu Republika, wyraził publicznie swoje rozgoryczenie decyzją prezydenta. W poście opublikowanym na Facebooku muzyk wyraźnie skrytykował skutki, jakie niesie za sobą ogłoszenie żałoby narodowej. „Kto za to zapłaci?” – zapytał retorycznie, wskazując na brak mechanizmu kompensacyjnego dla artystów i organizatorów wydarzeń.

Biolik podkreślił, że odwołanie imprez artystycznych oznacza kolosalne straty finansowe. Dotykają one nie tylko wykonawców, ale również techników, organizatorów, właścicieli klubów i wszystkich, którzy pracują przy wydarzeniach kulturalnych. Muzyk zauważył, że decyzje podejmowane na najwyższym szczeblu nie uwzględniają realiów funkcjonowania branży muzycznej w Polsce.

Kto za to zapłaci? Oczywiście nie pan prezydent. Zapłacimy za to z własnej kieszeni. Z kieszeni artystów, realizatorów dźwięku, oświetlenia i obsługi technicznej. Głupie to i szkodliwe... Panowie A. Duda, D. Tusk i J. Kaczyński, może czas byście założyli dłuższe spodnie i przestali bawić się w przedszkole naszym kosztem

dodał.