Delirium” jest trzecim albumem w dyskografii Ellie Goulding. Nowy materiał zapowiada singiel „On My Mind”. Album „Delirium” to kolejny krok w rozwoju artystycznym brytyjskiej wokalistki.

Postrzegam to trochę, jako eksperyment – to prawdziwie popowa płyta. Podjęłam świadomą decyzję o przejściu na kolejny poziom – mówi wokalistka.

Album powstawał w studiach Londynu, Herefordshire, Szwecji i Los Angeles. Do współpracy Ellie zaangażowała światową czołówkę popowych kompozytorów i producentów – w powstawaniu materiału uczestniczyli m.in. Max Martin, Greg Kurstin, Ryan Tedder (OneRepublic), Klas Ahlund, Guy Lawrence (Disclosure) oraz Jim Eliot.

Na płycie nie brakuje ogromnego przeboju - "Love Me Like You Do"

Tracklista:

1. Intro (Delirium)

2. Aftertaste

3. Something In The Way You Move

4. Keep On Dancin'

5. On My Mind

6. Around U

7. Codes

8. Holding On For Life

9. Love Me Like You Do

10. Don't Need Nobody

11. Don't Panic

12. We Can't Move To This

13. Army

14. Lost And Found

15. Devotion

16. Scream It Out

17. The Greatest

18. I Do What I Love

19. Paradise

20. Winner

21. Heal

22. Outside

Cena: około 50 złotych.