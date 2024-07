Selena Gomez pomiędzy spotkaniami z Taylor Swift, a randkami z Justinem Bieberem, znalazła czas na nagranie płyty. Jesienią ukaże się jej piąty solowy album, “Revival”. Selena wie, jak podkręcić atmosferę wokół premiery płyty. Gwiazda pokazała właśnie okładkę krążka, na której jest zupełnie naga!

Selenie, podobnie jak Ewie Farnej, media często wytykają, że przytyła i nie dba o formę. Dlatego właśnie Gomez zdecydowała się na tak odważną okładkę?

W tym roku spotkało mnie wiele złośliwości z powodu mojego wyglądu. Wcześniej nie przejmowałam się tym, ale kiedy nabrałam trochę wagi, zaczęłam zwracać uwagę na to, co mówią ludzie. To naprawdę bolało. Kiedy ukaże się płyta, nikt już nie będzie zastanawiał się nad okładką, bo jest po prostu piękna. Ważniejsza stanie się muzyka, bo jestem pewna tego, co robię i kim jestem - powiedziała Gomez.