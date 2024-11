Ostatnie odcinki 11. edycji "Rolnik szuka żony" były pełne niespodziewanych zwrotów akcji. Sebastian stwierdził, że nie chce kontynuować relacji z Kasią i ma zamiar zadzwonić do Patrycji, którą wcześniej odesłał do domu. Teraz fragment finałowego odcinka pojawił się w sieci, w którym uczestniczka show musiała postawić sprawę jasno.

Reklama

Patrycja od Sebastiana z "Rolnika" musiała postawić sprawę jasno

Już za rogiem wielki finał miłosnego hitu TVP, na który fani czekają z niecierpliwością. Ostatnie odcinki pokazały, że szanse na miłość mają Rafał i Dominika oraz Marcin i Ania, którzy są nie tylko sobą zafascynowani, ale wciąż starają się lepiej poznać. Niestety relacja Wiktorii i Adama nie przetrwała, a Irek postanowił, że nie zmieni swojego życia dla Agaty. Sebastian również zaskoczył widzów po tym, jak postanowił podziękować Kasi i stwierdził, że nie poradzi sobie u niego na gospodarstwie. Fani "Rolnika" stanęli murem za Kasią i mocno skrytykowali postawę rolnika. Po rozstaniu ze swoją kandydatką 44-latek stwierdził, że chciałby zadzwonić do Patrycji, którą odesłał do domu pomimo tego, że była jego faworytką od samego początku.

Facebook/Rolnik szuka żony/Piotr Matey

Zachowanie Sebastiana wywołało wiele emocjo wśród widzów. Internauci są poruszeni zachowaniem Patrycji w zwiastunie "Rolnika", która ich zdaniem siedziała dumnie tak, jakby miała ku temu powody. Teraz na Instagramowym profilu "Rolnik szuka żony" pojawiło się kolejne nagranie z Patrycją w roli głównej, która w rozmowie z Martą Manowską przyznała, ze pod koniec postanowiła się wycofać ponieważ zauważyła uczucie pomiędzy Sebastianem, a Kasią.

Jeśli widzisz rodzące się uczucie między dwoma osobami no to robisz to, co ja zrobiłam. Proste – powiedziała Patrycja.

No jesteś z tym w zgodzie? – zapytała Marta Manowska.

Tak – odpowiedziała Patrycja.

Tak miało być i dobrze, że tak się stało? – zakończyła Manowska.

Pod nagraniem posypały się komentarze - jedni twierdzą, że Patrycja i Sebastian idealnie do siebie pasowali i nie rozumieją czemu rolnik odesłał ją do domu, a drudzy, że Kasia i Sebastian z pewnością do siebie wrócili. Jednak to jak potoczyły się ich losy, dowiemy się dopiero w niedzielę.

Pasowali do siebie idealnie on spokojny a ona by wniosła do jego życia energię i dużo humoru. Kasia była za spokojna bardzo zamknięta w swoim świecie ciągle mówiąc pomilczmy zamiast porozmawiajmy. Ale za to inteligentna dużo bardziej

Pewnie Kasia jest z Sebą, bo Seba chciał wrócić do niej

On od początku gdy zadzwonił do niej na początku programu już zaiskrzyło , zdziwiłam się gdy ją odesłał do domu

Ale ten odcinek finałowy będzie ekscytujący – piszą internauci.

A wy czekacie już na wielki finał "Rolnik szuka żony"?

Reklama

Zobacz także: Nie spodziewałam się po Patrycji z "Rolnika" takiego wpisu. Mówi o miłości