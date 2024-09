Program "Rolnik szuka żony" już w najbliższą niedzielę ponownie trafi na ekrany. Wiadomo już, kto wystąpi w show, a wśród uczestników nie zabraknie 23-letniej Wiktorii. Tuż przed premierą hitu TVP młoda rolniczka przerwała milczenie i zwróciła się do fanów show. Zobaczcie, co przekazała na chwilę przed startem nowej edycji show. Nagranie trafiło do sieci!

Wiktoria z "Rolnik szuka żony" zwróciła się do fanów programu

11. edycja "Rolnik szuka żony" rozpocznie się już niebawem. Fani nie mogą doczekać się pierwszego odcinka, który jest zaplanowany na najbliższą niedzielę. Kilka miesięcy temu produkcja pokazała wszystkich kandydatów, którzy chcieliby pojawić się w programie, jednak ostatecznie w "Rolnik szuka żony" zobaczymy trzech mężczyzn i dwie kobiety. Nie da się ukryć, że jedna z nich wywołała spore poruszenie wśród fanów programu- mowa oczywiście o 23-letniej Wiktorii. Na kilka dni przed premierowym odcinkiem rolniczka nagrała krótki filmik, który trafił na Instagram.

Cześć kochani! Pamiętajcie- czy w rolnictwie czy w miłości najważniejsza jest chemia. Gdyby nie ta cudowna substancja moje pole rzepaku zarosłoby chwastami, moje serce również. Zabieg herbicydowy na polu już wykonany, ale gdybyście zastanawiali się czy ta chemia wystąpiła również w miłości i jak potoczył się mój wątek w programie Rolnik Szuka Żony to widzimy się już w niedzielę o godzinie 21:20 w TVP1. Do zobaczenia! - mówiła Wiktoria podczas nagrania.

Jak na wiadomość od Wiktorii zareagowali internauci? Pod nagraniem pojawiło się sporo komentarzy.

Tik tokerka przyciągnie tłumy

Rolnictwo z humorem

Fajna, miła, młoda dziewczyna. Oby znalazła miłość w programie - tego jej życzę czytamy w komentarzach.

Będziecie oglądać program "Rolnik szuka żony"

