Antoni Królikowski nie zdążył się jeszcze rozwieść, a już spodziewa się dziecka z inną kobietą. Para obecnie mieszka we Wrocławiu i raczej unikają branżowych imprez. Brzuszek prawniczki jest już całkiem spory i wygląda na to, że narodziny ich dziecka zbliżają się wielkimi krokami. Zakochani pokazali, jak spędzają czas we dwójkę!

Tak Antek Królikowski spędza czas z ukochaną tuż przed porodem

Już niedługo Antoni Królikowski ponownie zostanie ojcem. Aktor układa sobie życie u boku prawniczki Izabeli Banaś i wygląda na to, że jest bardzo szczęśliwy. Pod koniec sierpnia pojawiły się zdjęcie z rozprawy rozwodowej Królikowskiego i Opozdy, ale ostatecznie oboje są nadal małżeństwem. Aktorzy muszą poczekać na kolejną rozprawę, która odbędzie się 25 lutego 2025 roku, żeby się rozwieść. Do tego czasu powinna przyjść na świat jego kolejna pociecha.

AKPA/Piętka Mieszko

Ostatnio ukochana Królikowskiego pochwaliła się uroczym kadrem z ciążowym brzuszkiem, a teraz na jej Instagramie pojawiły się kolejne urocze nagrania. Okazuje się, że para spędza czas we Wrocławiu, gdzie wybrali się na wspólny spacer. Na nagraniu widać, że brzuszek ciążowy Izabeli jest już całkiem spory.

Instagram @bibiffee

Wiadomo również, jak Antoni Królikowski i Izabela nazwą swoje dziecko, a wybór imienia będzie miał dla nich szczególne znaczenie. My już nie możemy doczekać się pierwszego zdjęcia ich pociechy!

Instagram @bibiffee