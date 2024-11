Magda z "Rolnik szuka żony" tuż przed finałem zdradziła prawdę. Nie chciała dłużej tego ukrywać

Magda zabiegała o serce Rafała i choć została zaproszona przez rolnika na jego gospodarstwo, to jednak nie zagrzała tam miejsca zbyt długo. Uczestniczce show bardzo zależało na tym, by skraść serce rolnika, ale ostatecznie udało się to Dominice. Na szczęście na Magdę czekała miłość poza programem. o czym właśnie opowiedziała.