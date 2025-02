Agnieszka Kaczorowska podzieliła widzów informacją, że powraca do programu "Taniec z Gwiazdami" w roli tancerki. Niektórzy byli zachwyceni, inni wręcz przeciwnie. Teraz nagrała materiał wideo wraz z Filipem Gurłaczem i musiała wyjaśnić jedną kwestię.

Program "Taniec z Gwiazdami" od lat zachwyca widzów, a najnowsza edycja może być najlepszą w historii programu. Wszystko za sprawą gwiazd oraz znanych i lubianych tancerzy, którzy powracają na deski parkietu show. W 16. edycji nie zabraknie Lenki i Jana Kliemntów czy Agnieszki Kaczorowskiej, która przed laty wycofała się z brania udziału w "Tańcu z Gwiazdami". Teraz powraca w wielkim stylu, a pod swoje skrzydła przyjęła aktora Filipa Gurłacza, z którym widać, że dogaduje się bezbłędnie. Za nimi już pierwsze treningi, a także nagrania do pierwszych materiałów promocyjnych.

Na Instagramie pojawiło się zabawne nagranie Agnieszki i Filipa, którzy zażartowali, że to aktor występuje w roli tancerza, a Agnieszka w roli jego gwiazdy.

Jestem tancerzem, czekam na moją gwiazdę. Na pewno ją znacie- Agnieszka Kaczorowska! Tak kochani, to ona, z nią będę tańczył. Ciekaw jestem, jak jej cha cha!

Agnieszka Kaczorowska od razu zdementowała powyższą informację i zaznaczyła, że niejednokrotnie jej fani zastanawiali się, czy pojawi się w roli gwiazdy czy tancerki.

Ja kochani musze to zdementować, ponieważ niektórzy mogliby w to uwierzyć! Ja mam pytania, w jakiej roli występuję! Oto mój siódmy partner w programie taniec z Gwiazdami. Czy się okaże szczęśliwy? To się okaże!

- powiedziała od razu Agnieszka.