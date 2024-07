"Piekielny Hotel" Małgorzaty Rozenek miał pojawić się na antenie TVN już kilka tygodni temu. Stacje postanowiła jednak przesunąć jego start ze względu na kwestie marketingowe. Wszyscy wówczas osądzili, że to koniec jej kariery. Przypomnijmy: Nie tylko program Rozenek został przesunięty! Małgorzata straci pracę? Wiemy, jaka jest prawda

Na szczęście pierwszy odcinek zobaczymy już w najbliższą niedziele. Tymczasem głos w sprawie show zabrała Polska Izba Hotelarstwa. Prezes Mariusz Malicki w rozmowie z media2.pl przekonuje, że taki program powinien prowadzić fachowiec, który zna się na tej branży. Ponadto, produkcja może zagrozić branży:

Każdy program ma swoje plusy i minusy, ale nie wiem, czy tworzenie programu na siłę pomoże nam, hotelarzom, w naszej działalności. Hotel to jest cały organizm, a nie jedna dziedzina. To gastronomia, baza noclegowa, promocja, czystość w hotelu. Uważam, że nawet dyrektor hotelu jest najlepszym specjalistą wtedy, kiedy przejdzie wszystkie szczeble kariery. Obecnie w Polsce jest bardzo dużo właścicieli hoteli, którzy nie są specjalistami, po prostu to jest dodatek do ich działalności. Dlatego szuka się dobrych menadżerów, żeby poprowadzili jak najbardziej efektywnie bazę hotelową. Program powinien robić fachowiec. Najbardziej kompetentnymi osobami oceniającymi są hotelowi goście. Tworzymy różnego rodzaju ankiety w hotelach, goście je wypełniają i one daje hotelarzom informacje, co trzeba poprawić - przekonuje