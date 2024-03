Agnieszka Kotońska z "Gogglebox" znana jest ze swoich szczerych odpowiedzi. Teraz gwiazda TTV wzięła udział w nowym programie "Back to school", w którym ponownie zasiadła w szkolnej ławce. Teraz znalazła się w ogniu krytyki, a to wszystko przez jedną wypowiedź. Zobaczcie!

Reklama

Agnieszka Kotońska z "Gogglebox" zszokowała fanów

"Back to school" to nowy format, który pojawi się już 24.03 na antenie TTV. Uczestnicy wrócą ponownie do szkoły, aby uczyć się zagadnień objętych w obecnej podstawie programowej. Zmierzą się z matematyką, językiem angielskim czy historią. Do programu zostali zaproszeni miedzy innymi: Michał Koterski, Katarzyna Gąsienica czy Agnieszka Kotońska.

Teraz do internetu przedpremierowo trafiła wypowiedź Agnieszki Kotońskiej, znanej z programu "Gogglebox" . Celebrytka zabrała głos ws. znajomości języka angielskiego:

Nie uczę się, nie używam, nie potrzebuję bo mieszkam w Polsce. Tutaj jeździmy, tutaj wydajemy hajs w Polsce. A też na przykład wyznaje taką zasadę, że jak gdzieś jadę za granicę, to niech oni się uczą polskiego - przyznała Kotońska.

W komentarzach zawrzało, a internauci od razu zarzucili jej brak podstawowej wiedzy:

Stara baba a takie parcie na szkło ma... przykre, że są jeszcze takie osoby z takim średniowieczem w głowie

Mentalna słoma z butów

No tak… błyskotliwa wypowiedź. Bardzo mądra i przemyślana, czasami lepiej milczeć... chciała zabłysnąć a tu kolejna kompromitacja - piszą internauci.

Zobacz także

Co ciekawe, produkcja zapytała ostatnio wszystkich uczestników nowego formatu "Back to school" o ich motywacje do wzięcia udziału w takim projekcie. Najczęściej wskazywaną odpowiedzią była ciekawość.

Z ciekawości. Sobie pomyślałem, że to jest akurat projekt, który może być ciekawy i się nie myliłem - przyznał Michał Koterski.

Przyjechałam do programu, żeby sprawdzić, ile pamiętam ze szkoły podstawowej, a także zobaczyć jak wygląda teraz edukacja - odpowiedziała Katarzyna Gąsienica z Gogglebox.

Nowy program "Back to school" pojawi się już niebawem na antenie TTV. Będziecie oglądać?

Reklama

Zobacz także: Agnieszka i Artur Kotońscy ze łzami w oczach: "Może to był jej ostatni telefon"

Instagram @agnieszkakotonska