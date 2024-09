Od razu uprzedzamy - jeśli nie oglądasz telewizji, nie jesteś fanem reality show i nie interesują Cię programy randkowe - ta recenzja być może nie jest dla Ciebie. Ale jeśli śledzisz ramówki największych stacji telewizyjnych i podobają Ci się produkcje, w których nieznani szerszej publiczności uczestnicy poszukują miłości - dobrze trafiłeś/trafiłaś. Nowy program Polsatu z udziałem Kasi Cichopek „Moja mama i twój tata” zapowiada się na hit tej jesieni. Sprawdźcie, dlaczego!

Nowy program z Kasią Cichopek w Polsacie - czy warto oglądać?

W polskiej telewizji nie brakuje reality-show, w których uczestnicy próbują zakochać się i ułożyć swoje życie na nowo. Z jednej strony mamy takie produkcje jak "Love Island" czy "Hotel Paradise" (tzw. bikini reality), w których przygód szukają dwudziestoparolatkowie, z drugiej strony "Rolnik szuka żony", "Sanatorium miłości" czy "Ślub od pierwszego wejrzenia" skierowane już do nieco bardziej dojrzałego pokolenia (z pojedynczymi wyjątkami). Czy da się stworzyć program, który mógłby być po środku? Tak, oto "Moja mama i Twój Tata".

Na początku krótki opis - w programie prowadzonym przez Kasię Cichopek grupa dojrzałych singli (35+) chce znaleźć drugą połówkę. Wszyscy mają już na koncie poważne, często też trudne i przejmujące, życiowe doświadczenia. Nie łatwo im zaufać, ale nie chcą też odbierać sobie nadziei na nową miłość. Całą grupą zamieszkują piękną willę na Mazurach i już od pierwszego odcinka zaczynają ze sobą randkować. Brzmi jak coś co już wszyscy znamy? Być może, ale Polsat pokusił się o coś extra - obok swoich rodziców mieszkają... ich dzieci, które mogą podglądać poczynania dorosłych, ale bez ich wiedzy. I oczywiście śmiało komentować - żartobliwie, z przekąsem, czasami z ciarkami lekkiego zażenowania (bo przecież oglądanie randkujących rodziców może być małym wstrząsem :)).

Już w pierwszym odcinku aż trzy pary udały się na randki - wśród nich m.in. Donata (poznajcie bliżej jej dramatyczną historię) oraz Piotr, który zrobił wrażenie na wszystkich uczestniczkach (o jego uwagę starała się również inna uczestniczka, Lucyna).

Pierwszy odcinek programu "Moja mama i twój tata" Polsat

Uczestnicy show "Moja mama i twój tata" wiedzą czego chcą od życia. I nie zamierzają tego ukrywać, ani kokietować - 55-letnia Lucyna od razu stwierdziła, że nie zwiąże się z kimś, kogo będzie musiała utrzymywać, bo „nie chce dziada”, a Monika (na zdjęciu poniżej) nie ukrywa, że problem z alkoholem u Szymona, z którym poszła na randkę, (również) może być dla niej nie do przeskoczenia ze względu na podobne historie w jej rodzinie.

W każdym tego typu programie musi być lider i wodzirej imprezy - w "Moja mama i twój tata" tę rolę pełni Krzysztof, który z zawodu jest... rolnikiem. Uczestnik zagaduje wszystkie panie, podrywa, nie szczędzi komplementów, jest duszą towarzystwa.

A co z Kasią Cichopek? W pierwszym odcinku programu prezenterka pozostała nieco w cieniu - przywitała uczestników oraz ich dzieci, opowiedziała o zasadach show, wysłała panie i panów na randki. Cała uwaga skupiła się więc na uczestnikach programu i to oni są jego gwiazdami. Jeśli taki był zamysł produkcji, to tylko chwała im za to.

Zakładamy, że kiedy relacje uczestników będą się zacieśniać, to i rola Kasi będzie większa - w końcu jest z zawodu psychologiem, jej umiejętności mogą okazać się niezwykle istotne.

Katarzyna Cichopek Polsat

Program trwa ponad 1,5 godziny i w ogóle się nie dłuży - w końcu Mazury, gdzie rozgrywa się cała akcja, to kraina jezior i lasów, a co za tym idzie relaksu i złapania oddechu. Oczywiście widz nie pogardzi zwrotami akcji i dramami w życiu uczestników (my też na to czekamy), ale patrząc na zapowiedź drugiego odcinka, dostanie to, czego w każdym reality-show nie może zabraknąć - emocji.

A Wam jak się podobało?

