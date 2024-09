Właśnie ruszyła 15. edycja "Tańca z Gwiazdami", a jej uczestnicy zaprezentowali niezwykle wysoki poziom swoich umiejętności. Widzowie już mają swoje typy do finału, a największym zaskoczeniem odcinka okazała się Vanessa Aleksander, która zdobyła maksymalną ilość punktów od jury. Internauci w mediach społecznościowych komentują występy tancerzy, ale obok nich pojawia się mnóstwo gorzkich komentarzy dotyczących faktu, że produkcja w programie na żywo nie zdecydowała się wspomnieć o powodzi, jaka ma miejsce na południu Polski i tragedii tysięcy ludzi.

Polsat w ogniu krytyki po "Tańcu z Gwiazdami"

Ostatnie dni to prawdziwa tragedia dla mieszkańców Opolszczyzny i Dolnego Śląska, a głównie Kotliny Kłodzkiej. Powódź, jaka dotknęła południe Polski ma coraz większe rozmiary, a z zalanych miejsc służby ewakuowały tysiące osób. Jak informuje "Super Express" do pięciu wzrosła liczba ofiar śmiertelnych. To prawdziwa tragedia i niemal cały kraj angażuje się w pomoc dla osób mieszkających na zalanych terenach. Tymczasem mimo bieżących wydarzeń programy telewizyjne odbywały się bez zmian. W niedzielny wieczór widzowie mogli obejrzeć pierwszy odcinek 15. edycji "Tańca z Gwiazdami" i choć był to program na żywo, to nie padło żadne zdanie na temat powodzi. W sieci zawrzało, a niektórzy internauci są poruszeni tym faktem i piszą, że stacja wykazała się wyjątkowym brakiem taktu i empatii:

Z powodu powodzi mamy klęskę żywiołową a oni tańczą i bawią się. Brak empatii. Powinni odwołać dzisiejszy program

Ludzie na południu Polski walczą, a celebryci tańczą..

Jutro podaje Polsat do sądu za brak szacunku do osób poszkodowanych w powodzi

Nie wszyscy są tego samego zdania. Fani "Tańca z Gwiazdami" piszą wprost, że uczestnicy długo ćwiczyli, aby zaprezentować swoje umiejętności, a pomagać osobom poszkodowanym w powodzi można w inny sposób. Show nie jest też programem informacyjnym dodają niektórzy.

Nikt nikogo nie zmusza do oglądania to raz, a dwa nie jest wina Polsatu, że stała się tragedia niech każdy robi co uważa za stosowne, a nie dyktuje innym co mają robić

Pary miesiąc czasu siedzieli na sali, by zatańczyć, a teraz mieli to odpuścić i co mieli zrobić, siąść i płakać? Wiadomo przykre co się stało a gdyby tak patrzeć to codziennie są jakieś tragedie

Sądzicie, że wzmianka o tragicznej powodzi, z jaką walczy południe Polski powinna paść w programie "Taniec z Gwiazdami"? Polsat faktycznie popełnił faux pas?

