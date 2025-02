W obecnej edycji "Farmy" do prowadzących, Ilony i Marceliny Krawczyńskich, dołączyła ich siostra Milena Krawczyńska, co wniosło nową energię do programu. Rolę eksperta ponownie pełni Szymon Karaś, a do zespołu dołączyła również Beata Oleszek, która ocenia kulinarne aspekty życia na farmie.

"Farma": Erwin wywołał mieszane emocje

Najnowszy odcinek reality-show "Farma" emitowany 4.02. 2025 r. dostarczył widzom wachlarz emocji. Nie zabrakło śmiechu, złości, a także sporych nerwów. Według wielu uczestników takie oto nerwy wywołał m.in. Erwin.

Podczas realizacji "Zadania Tygodnia" jedni pracowali z pełnym poświęceniem, inni szukali rozrywki. Erwin od początku sprawiał wrażenie bardzo zaangażowanego w budowę rynny, ale szybko wyszło na jaw, że jego entuzjazm miał nieco inne podłoże. Wiola, stojąc na drabinie, wbijała gwoździe, a Erwin w tym czasie podziwiał ją w całej okazałości. Nie umknęło to uwadze Patrycji i Żanety, które z niego żartowały. Gdy ich docinki zaczęły go irytować, rzucił w ich stronę:

Idźcie w cholerę, dziewuchy!

Mimo wszystko praca została wykonana, a Erwin, podsumowując wysiłki, stwierdził:

Wiola się trochę wyżyła. Jedna i druga strona jest zadowolona.

Farma: Gdzie jest Erwin? Tam, gdzie kura

Gdy przyszło do budowy filtra do wody, zaangażowanie Erwina nagle zniknęło. Zamiast pomagać, wolał gonić z Żanetą za jedną z kur, czym mocno zirytował Michała i "Ananasa", którzy ciężko pracowali przy zadaniu. Podczas gdy jedni walczyli z realnymi wyzwaniami gospodarstwa, Erwin zdawał się traktować wszystko z przymrużeniem oka. Podobnie, jak Surfer Erwin szczególnie podpadł on Michałowi, który bez ogródek wyjawił:

Tak naprawdę on to robi z pełną premedytacją i robi to po to, aby się nie narobić.

Fani także chętnie komentowali zachowanie Erwina z ostatniego odcinka "Farmy".

Ooj Panie Erwinie jak tak można, niby robić, a nie robić?

Erwin Ty nygusie!

Czy taki styl pracy Erwina nie odbije mu się czkawką? Już niebawem się przekonamy.

Produkcja w ogniu krytyki

Najnowszy odcinek show "Farma" wzbudził wiele emocji i niekoniecznie wszystkie były pozytywne. Pod najnowszymi wpisami na oficjalnym profilu na Instagramie "Farmy" pojawiło się spore rozczarowanie widzów. Widzowie jednoznacznie stwierdzili, że uczestnicy obecnej edycji reality-show są zwyczajnie leniwi.

Większość to nieroby.

Według mnie to jest najgorszy sezon, tak ciężko się go ogląda - pisali fani.

Jak wam podoba się obecny sezon "Farmy"?

