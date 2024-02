Kornelia skradła serca widzów w "Ślubie od pierwszego wejrzenia", w którym dała się poznać, jako szczera i naturalna kobieta. Po emisji programu fani wciąż śledzą jej poczynania i kibicują jej relacji z Markiem. Jednak ostatnim wpisem uczestniczka show wywołała spore zamieszanie. Czy słusznie? Sami oceńcie!

Kornelia i Marek z 9. edycji kontrowersyjnego eksperymentu TVN jako jedyni nadal są małżeństwem. Od pierwszego odcinka widzowie stwierdzili, że para jest idealnie dopasowana, co również udowodnili w programie. Po emisji show fani chętnie śledzą ich media społecznościowe, by wiedzieć, jak im się układa. Ostatnio Kornelia ze "Ślubu" musiała poruszyć temat ciąży, ponieważ fani nie dawali jej spokoju i chcieli wiedzieć, czy niedługo na świecie pojawi się ich wspólne dziecko. Jednak teraz uczestniczka show nieźle rozwścieczyła internautów swoim najnowszym wpisem. O co poszło?

Popularność pary nie zmalała po emisji kontrowersyjnego formatu TVN, a oni chętnie udzielają się w mediach społecznościowych. Ostatnio Marek ze "Ślubu" postanowił napisać o zmianach, a pod jego zdjęciem rozpętała się burza. Poszło o to, że uczestnik show zdecydował się na współprace z markami na Instagramie. Teraz Kornelia zdecydowała się na udostępnienie rolki, na której reklamuje ciuchy pewnego butiku.

Chyba wiosna się zbliża, dziś piękny dzień, bo wyszło słońce. Weekend spędzam w Poznaniu, więc trzeba było wykorzystać pogodę i wybrać się do ulubionego parku na spacer. Na ten dzień wybrałam proste elementy garderoby. Ta zwykła sukienka w połączeniu z eleganckim płaszczem tworzą klasykę. Choć na pierwszy rzut oka mogą wydawać się zwyczajne, to właśnie w prostocie czujemy się najlepiej. Sukienka sprawia, że czuję się komfortowo, podczas gdy płaszcz dodaje elegancji mojemu codziennemu lookowi

Fani pary z 9. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są oburzeni tym, że para chce reklamować różne produkty na Instagramie, bo w programie mówili co innego.