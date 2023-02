Przed kilkoma dniami media obiegła wiadomość o śmierci teściowej Małgorzaty Rozenek - Haliny Majdan. Mama Radosława Majdana zmarła po przebytym udarze. W piątek 17 lutego w Szczecinie odbyła się ceremonia pogrzebowa, na której byłemu piłkarzowi towarzyszyła jego żona oraz dzieci. Już w niedzielę po uroczystości Małgorzata Rozenek powróciła do obowiązków, związanych z prowadzeniem "Dzień dobry TVN", czym pochwaliła się w sieci. Pod jej postem zawrzało.

Małgorzata Rozenek w ogniu krytyki. Chodzi o śmierć mamy Radosława Majdana

Choć jeszcze w piątek Małgorzata Rozenek uczestniczyła w pogrzebie mamy Radosława Majdana, to wkrótce po ceremonii wróciła do Warszawy, by w stawić się na planie śniadaniówki TVN. W niedzielny poranek na Instagramie gwiazdy pojawił się wpis, w którym prezenterka pełna entuzjazmu wita swoich fanów oraz widzów programu po kolejnej odsłonie "Dzień dobry TVN".

- Dzień dobry po krótkiej przerwie! Niedzielę zaczęliśmy pełni energii. Dziękujemy wszystkim gościom i Wam, było super - napisała "Perfekcyjna" we wpisie, do którego dodała skoczny hit Wham "Wake Me Up Before You Go Go".

Prawdopodobnie gwiazda nie spodziewała się, że jej wpis zostanie przez niektórych internautów oceniony przez pryzmat niedawnego pogrzebu w rodzinie jej męża. Część z nich uznała najwyraźniej, że jest to nietakt w stosunku do zmarłej, a nawet w stosunku do Radosława Majdana.

Mama Radka zmarła a ta takie piosenki - napisała internautka.

Inna zwróciła uwagę na nieodpowiedni, jej zdaniem, kolor stroju Małgorzaty Rozenek.

Dlaczego na kremowo, wczoraj pani pożegnała mamę męża. Z szacunku powinna pani założyć coś bardziej bardziej stonowanego - stwierdziła.

Tego typu komentarze stanowiły jedynie wyrywek wpisów fanów pod postem gwiazdy. Większość z nich doskonale rozumie, że żałoba jest osobistym przeżyciem, które nosi się w sercu i nie trzeba jej podkreślać na każdym kroku.

- Pani Małgorzata jest w pracy, ludzie opamiętajcie się, jakie znaczenie na kolor ubioru, każdy ma swój sposób żałoby, proszę dać spokój.

- Żałobę się nosi w sercu. Mama Radka nie chciałaby żeby ktoś po niej płakał, ani żadna zmarła osoba. Śmierć to nie powód to smutku a radości, że zmarła osoba rozpoczyna drugie życie. Ja po śmierci babci kilka dni później miałam swoje wesele i wszyscy się świetnie bawiliśmy, bo babcia tak chciała - dodała inna osoba, stając w obronie Małgorzaty Rozenek.