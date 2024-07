Pola Wiśniewska i Michał Wiśniewski od pewnego czasu uczęszczają na profesjonalną terapię małżeńską. Dla niektórych jednak zaskoczeniem może być fakt, że zdecydowali się pokazać ją w sieci. Dzięki temu wiadomo, że w trakcie jednej z najnowszych sesji doszło między nimi do ostrej wymiany zdań. Wszystko przez nierówny podział opieki nad dziećmi.

Pola i Michał Wiśniewscy wzięli ślub w 2020 roku. Choć niektórym osobom mogłoby się wydawać, że terapia po takim stażu małżeństwa nie wróży niczego dobrego, to nic bardziej mylnego. Muzyk z żoną postrzegają bowiem te spotkania, jako sposób na rozwiązywanie bieżących problemów i pracę nad dojrzałym związkiem.

Kilka dni temu Michał Wiśniewski opublikował w serwisie YouTube już dwunasty odcinek z cyklu "Jestem, jaki jestem 3, czyli Wiśnia buduje". Wiadomo, że nazwa jego programu odnosi się zarówno do nowego domu, który właśnie powstaje, jak i do życia rodzinnego. Z tego powodu w najnowszej odsłonie pokazał również nagranie z terapii małżeńskiej.

W trakcie spotkania żona zarzuciła mu, że nie poświęca wystarczająco dużo czasu dzieciom, a dokładniej ich starszemu synowi. Zirytowany wokalista zapytał: "Uważasz, że Falco nie ma ojca, tak?".

Michał Wiśniewski zapewnił, że nie są to częste sytuacje i dopowiedział, że nie chce, żeby Pola sama czuła się odpowiedzialna za dziecko. Poza tym stwierdził, że stara się dzielić czas między pracę, a pociechy i nie widzi, żeby źle mu to wychodziło. Jego żona jednak była innego zdania.

- Na samym końcu odpowiedzialność ponosimy razem. Nie to, że ty jesteś 12 godzin z nim. Nie chciałbym, żebyś brała całą odpowiedzialność na siebie. To wygląda, jakbyś mówiła: "Gdyby mnie nie było, to ten chłopiec by nie żył". Albo w podtekście: "No ma, ale ma tylko zdawkowo tego tatę". (...) Jeżeli uważasz, że [Falco - przyp. red.] nie ma ojca, to "fajnie", to rozumiem, że trzeba coś zmienić, zdecydowanie. (...) Muszę to przerobić, bo czuję, jakbym dostał w głowę - wyznał Michał Wiśniewski.