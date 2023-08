Dominika Tajner ma żal do Michała Wiśniewskiego? W minioną sobotę w Mrągowie odbył się wielki jubileusz "Ich Troje". Z okazji 25-ecia zespołu na scenie razem z Michałem Wiśniewskim zaśpiewały m.in. Justyna Majkowska, Anna Świątczak oraz Doda. Pod sceną Michała Wiśniewskiego wspierała jego ukochana żona, Pola. Wśród publiczności zabrakło jednak Dominiki Tajner. Była żona artysty publicznie skomentowała brak zaproszenia na imprezę! Dominika Tajner komentuje brak zaproszenia na jubileusz "Ich Troje" W miniony weekend Michał Wiśniewski miał powody do radości. Lider "Ich Troje" w Mrągowie świętował 25-lecie swojego zespołu. Michał Wiśniewski wystąpił w duecie z Dodą i razem z Justyną Majkowską zaśpiewał wielki hit sprzed lat "Wypijmy za to". Na widowni nie mogło zabraknąć również Poli, żony lidera "Ich Troje"- zakochani publicznie wyznali sobie miłość! Co ciekawe, tuż przed rozpoczęciem jubileuszu głos zabrała Dominika Tajner, która przez kilka lat była menedżerką "Ich Troje". Była żona Michała Wiśniewskiego nie ukrywała zaskoczenia brakiem zaproszenia do Mrągowa. Za parę minut zaczyna się kolejny jubileusz Ich Troje w Polsacie. Trzymam za was mocno kciuki, chociaż muszę przyznać, że doszło do lekkiego faux pas, ponieważ ja ten zespół prowadziłam sześć lat, z tego co dobrze pamiętam, a na jubileusz zaproszona nie zostałam. Mam nadzieję, że to jakieś głupie przegapienie. Tak czy inaczej, Michał, Jacek, Ania, trzymam za was mocno kciuki- Dominika Tajner wyznała podczas relacji na InstaStories. Michał Wiśniewski już odpowiedział byłej żonie! Zobacz także: Michał Wiśniewski i Pola Wiśniewska całują się na ściance. Ależ oni są zakochani Michał Wiśniewski w rozmowie z reporterem portalu Pomponik skomentował zarzut...