Już jest na świecie! Piąte dziecko Michała Wiśniewskiego — Falco Amadeus Wiśniewski. To drugi syn gwiazdy (pierwszy Xaviera ma już 18 lat, wokalista ma również trzy córki). Niedawno w rozmowie z " Faktem " Michał Wiśniewski powiedział o swoim ojcostwie w dojrzałym wieku: Dziecko w tym wieku to taka trochę rewitalizacja starszego pana. Mam nadzieję, że koledzy w moim wieku się nie będą mieć mi za złe tego stwierdzenia, bo czujemy się na 18 lat, a przecież podchodzimy pod pięćdziesiątkę.- mówił lider "Ich Troje" Michał Wiśniewski został ojcem po raz piąty! Lider zespołu " Ich Troje " , nawiązując do swojego ex-teścia - Apoloniusza Tajnera, czyli ojca Dominiki Tajner, który został ojcem w wieku 65 lat, powiedział także: Ale obserwując znajomych w podobnej sytuacji, czy nawet byłego teścia, który też niedawno został tatą, widzę, że dziecko cudownie wpływa na życie. Powrót do pieluch z pewnością odmładza. Na razie ani piąta żona gwiadora Pola Wiśniewska , ani sam Michał Wiśniewski nie pokazali na Instagramie swojego synka. Zrobili zupełnie inaczej – Michał wrzucił nagranie z sypialni. Widać na nim małżeńskie łóżko, a także stojące z boku miejsce, w którym spać będzie najmłodszy członek rodziny państwa Wiśniewskich. Nad nim wisi karuzela z helikopterami. Jest też specjalna poduszeczka z personalizowanym napisem " Falco " oraz najmodniejszy model łóżeczka dla dzieci. To bardzo praktyczny mebel, który ma aż siedem zastosowań i kosztuje nie mało, bo ok. 1600 złotych. Może służyć jako łóżko dla bobasa od pierwszego dnia życia, a potem jako łóżko nawet dziesiątego roku życia chłopca. Na tym nie koniec! Ten mebel ma zastosowanie jako kojec i można go finalnie...