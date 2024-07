Pola Wiśniewska opublikowała wzruszające nagranie z Michałem Wiśniewskim i ich synkiem Falco. Nie ukrywa, że dla całej rodziny była to wyjątkowa i potrzebna chwila:

Fani nie kryją wzruszania.

Michał Wiśniewski i Pola Wiśniewska doczekali się dwójki wspólnych dzieci: Falco Amadeusa oraz Noëla Cloé. Wspólnie wychowują jednak aż 10 pociech. Właśnie pokazali, jak spędzają czas z jednym z najmłodszych. Mały Falco to prawdziwy słodziak, a czas spędzony wraz z rodzicami pełen uśmiechów i zabawy to najpiękniejsze, co mogli sobie podarować:

To był taki słodki moment i my byliśmy w nim na 100%

Radości w domu Wiśniewskich nigdy nie brakuje. Fani są wzruszeni rodzinnymi chwilami ulubionej rodziny i nie szczędzą Poli i Michałowi ciepłych słów:

Pola Wiśniewska jednak nie bez powodu poruszyła ten temat. Zwróciła uwagę internautów na to, że w pogoni za dobrami materialnymi czy codziennymi zadaniami, często zapominamy o tym, co powinno być dla nas naprawdę ważne:

