Michał Wiśniewski ma za sobą aż pięć ślubów! Ten ostatni utrzymał w tajemnicy, teraz zdradził nieco szczegółów w rozmowie z Izabelą Janachowską. Przy okazji porównał aktualną żonę do tych byłych...

Pola jest wyjątkowa inna niż moje dotychczasowe partnerki

Co miał na myśli?

Michał Wiśniewski o swoich ślubach

Michał Wiśniewski niedawno przywitał na świecie swoje piąte dziecko. Falco Amadeus to owoc jego związku z niedawno poślubioną żoną Polą. Ich ceremonia ślubna odbyła się w tajemnicy i była zdecydowanie skromniejsza niż poprzednie śluby. Ten z Mandaryną w lodowym zamku w końcu kosztował aż dwa miliony złotych!

Bańka tam lekką ręką weszła. To były takie czasy, że bańka w tą czy bańka w tamtą nie grały roli - przyznał w rozmowie z Izabelą Janachowską

Pierwsze zdjęcie z piątego ślubu, Michał Wiśniewski pokazał z okazji tegorocznych Walentynek. Dopiero teraz zdecydował się co nieco opowiedzieć o tym wydarzeniu:

Ślub był przed porodem. My dokładnie w niecały rok po poznaniu się wzięliśmy ślub. To nie jest tak, że to było nieprzemyślane. Mieszkaliśmy ze sobą prawie rok, wzięliśmy ślub w połowie marca. Byliśmy ze sobą od kwietnia, a mieszkaliśmy od lipca - wyznał muzyk

Przy okazji przyznał, że jego żona Pola nie przejmuje się krytycznymi komentarzami internautów, którzy uważają, że piąta ceremonia ślubna Michała świadczy tylko o tym, że nie jest stały w uczuciach. Michał Wiśniewski ma nadzieję, że Pola zostanie jego ostatnią żoną i przy okazji wspomina wszystkie poprzednie:

Ona jest cała wspaniała. Każda żona była wspaniała, nie mogę inaczej powiedzieć, bo bym oszukał. Nie decydowałem się na małżeństwa z rozsądku czy dla pieniędzy. Pola jest wyjątkowa inna niż moje dotychczasowe partnerki. Jest spoza tej branży, spoza środowiska, ma własny kawałek podłogi. Mam nadzieję, że to jej wystarczy, żeby wytrzymać z takim gościem jak ja. Tego jej i sobie życzę

Przy okazji podpytany o zaręczyny przyznał, że... był adekwatne do sytuacji. A co powiedział o pozostałych ślubach? W rozmowie z Izabelą Janachowską wyznał, że pierwszy ślub z Magdą Femme był skromny. Z kolei ślub z Mandaryną w Szwecji nie był ich pierwszym ślubem! Ten pierwszy również był skromny:

W 2001 był ślub cywilny. Jeżeli ktoś się decyduje tylko na cywilny to robi to raczej skromnie. To jest formalność, natomiast przysięga przed Bogiem to jest zupełnie inna bajka.

Trzeci ślub tym razem z Anną Świątczak odbył się w Vegas.

Chcieliśmy brać ślub w tej kaplicy co Elvis Presley, chcieliśmy mieć pastora, zespół gospel to była pełna organizacja.

Chociaż jak sam przyznał, koszty nie równały się do poprzedniego ślubu. A jak wspomina ślub z Dominiką? Zaprosili na Mazury aż 450 osób!

Dominika mnie zapytała ej serio? Jesteś przekonany? Mi by się już czwarty raz nie chciało. (...) To był też piękny ślub na Mazurach. Zaprosiliśmy 450 osób. Mówiliśmy, że albo zrobimy go tylko dla siebie, albo tak, żeby nikt się nie obraził. Tam nie było osób z przypadku. To wesele było dla gości. Mieliśmy dwa momenty dla siebie przed 3 jak się rozeszliśmy, ale wesele trwało dalej. Każdego tam znaliśmy, nie sprzedawaliśmy zaproszeń.

Nieźle!

