Pierwsza rocznica drugiego ślubu Poli i Michała Wiśniewskich. Para pokazała niepublikowane zdjęcia!

Michał Wiśniewski niedawno wziął ośmy ślub. Lider zespołu "Ich Troje" i jego piąta żona, Pola Wiśniewska, z którą niebawem przywitają na świecie drugiego wspólnego synka, kilka tygodni temu po raz drugi powiedzieli sobie "tak". To będzie dziesiąte dziecko pary, a szóste Michała Wiśniewskiego. Tymczasem artysta w rozmowie z "Super Expresem" zdradził, jakie ma podejście do ślubów i mówi wprost jeśli "ona tego potrzebuje, to czemu się nie ożenić". Jesteście zaskoczeni? Michał Wiśniewski zdradza, kiedy warto podjąć decyzję o ślubie. Ma doświadczenie w tym temacie! Michał Wiśniewski jest jednym z niewielu artystów, którzy uwielbiają brać śluby. Lider zespołu "Ich Troje" nie ukrywa, że każdy jego ślub był z miłości i szacunku, jaki ma do swoich partnerek. Okazuje się, że Michał Wiśniewski zwraca szczególną uwagę na potrzeby kobiet dotyczące ślubu i ma praktyczne podejście "wydaje mi się, że warto": - Jeśli wydaje się, że to jest ta jedyna i ona tego potrzebuje, to czemu się nie ożenić. Ja nikogo siłą przed ołtarz nie zaciągałem. Wydaje mi się, że warto. W ogóle nie ma niczego piękniejszego. - mówi wprost Michał Wiśniewski w rozmowie z "Super Expresem" Michał Wiśniewski jakiś czas temu w rozmowie z Izabelą Janachowską zdradził, że brał ślub siedmiokrotnie, a niedługo potem wziął ósmy ślub, który był połączony z 50. urodzinami artysty. To wtedy Pola i Michał Wiśniewscy odnowili przysięgę małżeńską dwa lata po ślubie, który w 2020 roku wzięli w czasie pandemii. Zobacz także: Michał i Pola Wiśniewscy czekają na dziesiąte dziecko. Żona gwiazdora zareagowała na nietypową prośbę internautki Co ciekawe, Michał Wiśniewski stanął na ślubnym kobiercu z każdą partnerką. Pierwszą żoną artysty...