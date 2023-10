Michał i Pola Wiśniewscy w maju kolejny raz zostali rodzicami, a od tamtej pory na bieżąco relacjonują fanom swoją codzienność z małym Noëlem Cloé. Pola Wiśniewska przyznaje wprost, że choć macierzyństwo jest dla niej wyzwaniem, bardzo docenia, że może spełniać się w tej roli. Tym razem jednak żona Michała Wiśniewskiego zaskoczyła fanów nagraniami z ... Paryża, gdzie wybrała się bez najmłodszych dzieci! Co o tym sądzi jej mąż?

Odkąd na świat przyszedł drugi wspólny syn Michała i Poli Wiśniewskich, fani jeszcze baczniej niż do tej pory śledzą codzienność świeżo upieczonych rodziców. Choć Pola Wiśniewska często podkreśla, że macierzyństwo to życiowa rola, w której bardzo się spełnia, nie ukrywa też, że wychowywanie dzieci ma też swoje słabsze strony. Niedawno Pola Wiśniewska zaskoczyła wyznaniem o ostatnim porodzie, który określiła jako najgorszy ze wszystkich.

Okazuje się jednak, że żona Michała Wiśniewskiego może pozwolić sobie na chwilę oddechu - na Instagramie Pola Wiśniewska pokazała, że właśnie wybrała się na wakacje bez najmłodszych dzieci. Fani mogą oglądać ujęcia z romantycznego Paryża. Choć żona lidera Ich Troje w najnowszym wpisie wspomniała o synu, Michał Wiśniewski nie powstrzymał się od komentarza na temat jej wyjazdu i tego, że najmłodsze dzieci zostały z nim w domu.

- To mój syn sprawia, że tym razem pobyt w Mieście Świateł jest tak wyjątkowy. Najlepszy czas. Najlepszy, bo razem - napisała Pola Wiśniewska na Instagramie.

Zobacz także: Pola Wiśniewska pokazała wózek dla Noëla Cloé. To prawdziwa limuzyna

Komentarz Michała Wiśniewskiego pod wpisem żony mówi sam za siebie! Muzyk żartobliwie określił siebie samego "nieodpowiedzialnym ojcem". Słusznie?

Lider Ich Troje w tym samym komentarzu zapewnił jednak żonę, nie musi się o nic martwić w związku z wyjazdem.

Odpowiedź Poli Wiśniewskiej również była zaskakująca. Jak się okazuje, jej sny na urlopie są symboliczne w kontekście faktu, że jej dzieci zostały w Polsce pod opieką taty.

Fani również byli pewni, że Michał Wiśniewski doskonale poradzi sobie z pociechami, a jego żonie życzyli cudownych wakacyjnych wrażeń!

- Michał da sobie radę, każda matka się martwi, czy zjedzą jak są ubrani. To samo mam, a później jak wracam, to łezka aż się zakręci w oku. Miłego pobytu!

- Przepiękna ❤️???? Jak to robisz? Bo pewnie masz nieprzespane noce przy maluszku ????

- Cudownego czasu!!! ✌????????????