Iga Lis wróciła z bajecznych wakacji z Afryki i na Seszelach i... spotkała się ze swoją siostra Polą Lis w Warszawie. Dziewczyny dawno się nie widziały i dały upust siostrzanej miłości w słodkich fotkach. Potem Kinga Rusin zamieściła też filmik ze swoją córką Igą Lis. Córka i mama dają sobie buziaka. Jak my lubimy oglądać takie miłe, rodzinne relacje! A Wy?

Zobaczcie filmik Igi i Kingi.

Córuś???? @iga_lis

