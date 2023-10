Taco Hemingway i Iga Lis wzięli ślub? Fani nie mają wątpliwości

Iga Lis od kilku lat jest szczęśliwie zakochana. Jej wybrankiem jest szalenie popularny raper, Taco Hemingway . Co ciekawe, jego twórczość pokochała również mama Igi, Kinga Rusin. Wygląda więc na to, że dziennikarka zaakceptowała potencjalnego zięcia. Iga Lis i Taco Hemingway rzadko chwalą się wspólnymi zdjęciami w sieci. Jednak z okazji sylwestra zrobili wyjątek. Na profilu Igi pojawiło się pełne miłości i namiętności zdjęcie pary. Zobaczcie sami! Iga Lis i Taco Hemingway na zdjęciu z Sylwestra Gdy okazało się, że Iga Lis spotyka się ze znanymi raperem, niektórzy przecierali oczy ze zdziwienia. Nie wszyscy wierzyli bowiem, że ten związek ma szansę na przetrwanie. Iga i Taco udowadniają jednak, że ich uczucie jest prawdziwe. Nawet gdy córka Kingi Rusin wyjechała na studia do Londynu, ich związek na tym nie ucierpiał. Co więcej, Taco ruszył za swoją ukochaną do Wielkiej Brytanii, gdzie sam kiedyś mieszkał. Jak już wspomnieliśmy, para nie lubi chwalić się swoim uczuciem publicznie. Czasem można ich spotkać na koncertach. Jednak na próżno szukać ich wspólnych zdjęć w sieci. Iga i Taco strzegą prywatności. Jednak z okazji sylwestra zrobili wyjątek. Iga Lis zdecydowała się bowiem opublikować ich wspólne zdjęcie, na którym nie szczędzą sobie czułości. Od razu widać, że oboje są bardzo szczęśliwi. my, 2019 - napisała pod zdjęciem Iga Lis. Przypomnijmy, że dziewczyna ma za sobą kilka trudnych tygodni. Chwilę przed świętami okazało się bowiem, że jej tata trafił do szpitala. Tomasz Lis przeszedł wylew. Iga Lis w tych trudnych chwilach z pewnością mogła liczyć na ukochanego. Taki chłopak to skarb! Wyświetl ten post na Instagramie. ...