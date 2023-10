Pola i Michał Wiśniewscy niebawem przeprowadzą się do nowego domu. Jak się okazało, żona muzyka miała w kwestiach związanych z projektem głos decydujący, a zatem będzie to rezydencja jej marzeń. Zobaczcie, gdzie będą mieszkać.

Pola Wiśniewska opublikowała na InstaStories serię wizualizacji prezentujących ich niewybudowany jeszcze dom. Postępom prac będą przyglądać się też widzowie trzeciej serii show "Jestem jaki jestem", które wróciło po wieloletniej przerwie. Tym razem motywem przewodnim będzie, zgodnie z podtytułem ("Wiśnia buduje"), budowa domu. Trzeba przyznać, że nowe cztery kąty Wiśniewskich zapowiadają się na imponującą rezydencję.

Wiśniewscy, zgodnie z obowiązującą modą, postawili na nowoczesność - futurystyczna bryła, geometryczne kształty oraz ciekawe rozwiązania, jak m.in. ogród na dachu. Zieleni będzie jednak znacznie więcej - dom stanie pod laskiem, a na tyłach i od frontu wstępnie zaprojektowano już ogródki. Dom stanie w miejscowości Łoś pod Warszawą. Całość nie przypomina "domu Wiśniewskich" z Józefowa, znanego widzom poprzednich odsłon "Jestem jaki jestem", który, przynajmniej z zewnątrz, był klasyczną willą a'la retro.

Wiadomo już, że posiadłość będzie podzielona na dwie części - domową, którą projektowała sama Pola oraz biurową, która stanie się królestwem wokalisty oraz centrum dowodzenia całym projektem Ich Troje:

- Jeśli chodzi o projektantów wnętrz, to naprawdę, od tego jest projektant, żeby spełniać twoje marzenie. My postanowiliśmy z żoną, że tę moją część biurową, gdzie będę pracował i gdzie będzie pracować cała ekipa, bo przecież zespół Ich Troje to jest 35 osób, że to ja będę ją projektował wspólnie z jedną z najlepszych firm, które są na rynku. Natomiast część domową będzie projektować Pola. Więc to będzie taki dom, jaki ona sobie wymarzyła. A gdybym ja miał ingerować, to myślę, że ten dom nigdy w życiu by nie powstał. Mamy zupełnie inne wyobrażenie - doprecyzował gwiazdor cytowany przez serwis JastrząbPost.pl