Iga Lis, Pola Lis i Tomasz Lis razem na zdjęciu? Taki widok to teraz rzadkość. Sport jednak łączy i rodzina Lisów spotkała się, by pójść na mecz Polska-Niemcy na Euro 2016 we Francji. Dumny tata pokazał zdjęcie z ulic Paryża ze swoimi córkami.

Ostatnio bardzo ciężko jest Tomaszowi Lisowi spotkać ze swoją 16-letnią córką Igą i 19-letnią córką Polą, bo Iga robi karierę modelki i często wyjeżdża, a Pola studiuje w USA dziennikarstwo. Na szczęście, gdy tylko nadarza się okazja, to Lisowie spotykają się, a bardzo często taką okazją są wydarzenia sportowe. Dziewczyny od zawsze uwielbiały chodzić z tatą na mecze!

Pola Lis teraz próbuje też swoich sił jako dziennikarka sportowa, więc mecz przyda się jej do pracy. Lisom dobre humory dopisują i chodzą po Paryżu szczycąc się narodowymi barwami.

Tomasz Lis teraz częściej spotyka się ze swoją młodszą córką - Igą, bo ta mieszka w Polsce.