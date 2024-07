Motywacja dziecka do nauki powinna opierać się na założeniu, że nauka to bezcenna wartość, a nie przykry obowiązek.

Nie skutkuje motywacyjnie straszenie dziecka („Będziesz pracował na budowie”) czy wynagradzanie dobrych ocen, np. pieniędzmi, zakupami. Stawianie siebie lub innej osoby za przykład też może nie być wystarczająco przekonujące – każdy człowiek ma inne predyspozycje i uzdolnienia.

Sposoby na zachęcenie dziecka do nauki

Aby nauka była szybka i przyjemna, konieczny jest czas i wysiłek poświęcony dziecku. W procesie nauki ważna jest synchronizacja obu półkul – lewej (logicznej i językowej) z prawą (odpowiedzialną za wyobraźnię i emocję).

Naucz dziecko wykonywać mapy myśli – nielinearne notatki (bogate w obrazki i kolory) sprawią, że materiał do opanowania będzie wyglądał atrakcyjnie, ale co najważniejsze, pobudzą obie półkule do pracy.

Pokazuj dziecku przydatność nauki – np. jeżeli dziecko uczyło się o miastach w Polsce, zapytaj, gdzie możecie pojechać na weekend, aby pogodzić zainteresowania wszystkich członków rodziny.

Ułóż z dzieckiem harmonogram nauki. Ważne jest, aby tuż po przyjściu ze szkoły dziecko miało czas na odpoczynek i posiłek. Przed nauką warto wykonać trening koncentracji, a podczas odrabiania lekcji zastosować przerwy.

Uważaj na sformułowania, nie mów do dziecka „musisz się uczyć" , „musisz odrobić lekcje". Zastanów się, jaki masz w sobie odruch, kiedy ktoś próbuje cię do czegoś zmusić.

Używaj atrakcyjnych metod – jeżeli np. dziecko ma nauczyć się o odczynach roztworów, zrób z nim eksperyment – jako bazę wykorzystaj sok z czerwonej kapusty. Następnie rozlej go do kilku kubków i do każdego dodaj dowolne substancje, np. colę, płyn do naczyń, ocet. Jeżeli baza zabarwi się na czerwono, oznacza to, że roztwór ma odczyn kwaśny, jeśli zaś na zielono – odczyn zasadowy, barwa fioletowa to odczyn obojętny.

Nauka to nagroda sama w sobie. Twoja rola jako rodzica czy nauczyciela polega na tym, by uświadomić to dziecku.