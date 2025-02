Będzie kontynuacja wielkiego hitu z Lipowską, Lipińską i Żakiem! Mamy pierwsze zdjęcia z planu

To już pewne, że fani filmu "Uwierz w Mikołaja" już niebawem będą mogli zobaczyć kolejną część tej poruszającej, a jednocześnie przezabawnej komedii. Właśnie rozpoczęły się zdjęcia do kolejnej części, a na planie pojawiła się uwielbiana przez widzów Marta Lipińska. Nie uwierzycie, kto wcieli się w rolę Mikołaja. To przystojny gwiazdor "M jak miłość"!