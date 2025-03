Iga Świątek jest jedną z topowych polskich tenisistek. 23-latka zwyciężyła na 22 turniejach WTA w grze pojedynczej, w tym na 5 turniejach wielkoszlemowych. Ostatnie miesiące nie były jednak dla niej łaskawe, a Iga znalazła się w samym centrum głośnej afery. Gdy emocje ledwo co opadły, wybuchła kolejna burza. Tenisistka nie mogła zostawić tego bez stosownego oświadczenia. Tak wytłumaczyła swoje zachowanie.

W trakcie półfinałowego spotkania w Indian Wells, Iga Świątek zmierzyła się z młodą rosyjską tenisistką Mirrą Andriejewą. Mecz był niezwykle zacięty, a emocje sięgały zenitu. W pewnym momencie Polka straciła panowanie nad sobą, uderzając piłką o kort. Jej gniew skierowany był w stronę własnego sztabu szkoleniowego, a szczególnie psycholożki sportowej Darii Abramowicz.

Świątek, znana z profesjonalizmu i opanowania, tym razem nie wytrzymała presji. Cała sytuacja została szeroko komentowana w mediach społecznościowych, a nagrania z jej wybuchu emocjonalnego błyskawicznie obiegły internet.

Po meczu Iga Świątek postanowiła wyjaśnić swoje zachowanie. Na swoim profilu na Instagramie zamieściła oficjalne oświadczenie, w którym przyznała, że jej reakcja była wynikiem ogromnej presji oraz frustracji związanej z wcześniejszymi wydarzeniami, na które nie miała wpływu.

Mimo tego, że nie czuję się komfortowo z tłumaczeniem się, czas żebym przedstawiła moją perspektywę i ucięła teorie wyssane z palca. (...) Po pierwsze, odnośnie incydentu, który wydarzył się podczas mojego ostatniego meczu. To prawda - wyraziłam swoją frustrację w sposób, z którego nie jestem dumna. (...) Wiem, że gra wtedy, gdy wciąż tkwię we frustracji z przeszłości dotyczących rzeczy, na które nie miałam wpływu, nie jest dobrą drogą. Mój team i ja odkryliśmy ten problem niemal natychmiast

Polska tenisistka przeprosiła za swoje zachowanie i podkreśliła, że nie zamierza szukać wymówek. Zaznaczyła również, że intensywne emocje to naturalna część sportu, jednak sama chciałaby lepiej nad nimi panować w przyszłości.