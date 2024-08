Maffashion była jednym z gości weselnych Roksany Węgiel i Kevina Mgleja. Oczywiście, jak przystało na influencerkę wszystko skrupulatnie relacjonowała na swoim Instagramie, a na sam koniec dodała serię zdjęć, która była podsumowaniem ślubu i wesela 19-latki. Padły słowa o "nadęciu". Czy właśnie tak Maffashion ocenia wielki dzień Roksany i Kevina? Zobaczcie.

Maffashion o weselu Roksany Węgiel. Tego się nie spodziewała

Roksana Węgiel i Kevin Mglej wzięli ślub kościelny i wyprawili naprawdę huczne wesele. Panna młoda miała aż trzy kreacje, które co chwilę zachwycały gości. Dodatkowo zgormadzeni mogli liczyć na liczne atrakcje, między innymi: pokaz pierwszego tańca, niespodzianka dla Kevina w postaci sensualnego tańca Roksany czy fotobudka 360. Całość dopełniały przepiękne dekoracje w stylu włoskim, a także bogate menu wybrane specjalnie na ten wieczór.

Oczywiście nie zabrakło bliskich Roxie i Kevina, a także przyjaciół z "Tańca z Gwiazdami". Na podkarpaciu pojawiła się Maffashion w towarzystwie Michała Danilczuka i to oni skrupulatnie relacjonowali przebieg zabawy weselnej. Po zakończonej imprezie blogerka dodała serię zdjęć, które udało jej się zrobić podczas uroczystości. W komentarzach aż roiło się od ciepłych słów, ale jedna z internautek wyznała:

Celebryckie wesele i troszkę sztuczne. Każdy chciał się popisać bo wiedział że będzie w internecie

Maffashion natychmiast odpowiedziała fance i była wyraźnie zdziwiona powyższym komentarzem. W jej odczuciu nie było żadnej sztuczności i jak sama wspomniała- bawiła się tam doskonale:

Właściwie było mało celebryckie. I szczerze aż sama się zdziwiłam jak bardzo było bez nadęcia, sztuczności w pełni na luzie. To, że widzisz parę kadrów na insta (normalnie bawiących się ludzi) nie oznacza, że wiesz jak wyglądało wesele. - odpisała Maff.

Warto dodać, że Roksana Węgiel wybrała na swoje wesele aż trzy suknie z salonu Izabeli Janachowskiej, a ich całkowity koszt to 18 550 zł. To co zrobiło wielkie wrażenie na gościach to fakt, jakim samochodem podjechali młodzi. Okazało się, że za takie cacko należy zapłacić aż 2 miliony złotych!

A Wam, jak podobała się uroczystość Roxie i Kevina?

