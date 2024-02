Malwina Dubowska i Kevin Mglej mają razem syna Williama, który urodził się 20 stycznia 2020 roku. Para nie przetrwała jednak próby czasu i niedługo po narodzinach dziecka się rozstała. Dubowska jest aktorką, która grała m.in.: w serialach tj. "Na wspólnej", "Belfer", czy "Pierwsza miłość". Aktualnie młoda mama skupia się na wychowaniu dziecka, a na jej profilu nie widać śladu, aby w jej życiu pojawił się nowy partner.

Reklama

Malwina Dubowska odpowiedziała na pytanie związane z Kevinem Mglejem

Malwina Dubowska postanowiła zrobić Q&A dla swoich fanów. Na Instagramie aktorki pojawiły się pytania od obserwatorów, które jej zadali i jej odpowiedzi w formie wideo. Nie zabrakło pytań o macierzyństwo, o to co sprawia jej największą radość i oczywiście o sytuację związaną z były partnerem Kevinem Mglejem, który jest w związku z Roksaną Węgiel. Jednym z pytań było pytanie o to jak Dubowska sama sobie radzi z dzieckiem.

Myślę, że trudno ocenić samą siebie. Odpowiedź odnajduję w moim dziecku. Obserwując je. Ale też myślę, że właśnie ostatnio takie potwierdzenie, że sobie chyba jednak radzę. Miałam taką sytuację, że usiadłam na macie i mój synek dołączył. Usiadł naprzeciwko mnie i w pewnym momencie mówi: 'mama chce być taki jak ty'. Zamurowało mnie. To poruszyło mnie maksymalnie, ale właśnie takie momenty, takie słowa sprawiają, że myślę sobie: 'ok to chyba sobie dobrze radzę (...)' - odpowiedziała Malwina Dubowska.

Związek Kevina i Roksany Węgiel wzbudza sprzeczne emocje. Wiele osób nie może darować Mglejowi, że rozstał się z matką swojego dziecka i związał z dużo młodszą od siebie Roksaną Węgiel. Tym razem fani Malwiny Dubowskiej zapytali ją o obecną sytuację.

Co sądzisz o dramach w mediach, które mają powiązanie z tobą? - brzmiało jedno z pytań.

fot. Baranowski Michał/AKPA fot. Baranowski Michał/AKPA

Zobacz także: Roksana Węgiel o relacji z synem Kevina Mgleja i byciu macochą

Aktorka wyjawiła, że dostaje mnóstwo podobnych pytań. Dodała, że ma nadzieję, że jej odpowiedź usatysfakcjonuje obserwatorów. Powiedziała, że nie zamierza więcej odpowiadać na takie pytania, bo szkoda na to czasu. Zapytała również fanów, czy nie sądzą, że jeżeli dany temat ma więcej wątków, jest ciekawszy.

Zobacz także

Ja tam jestem na doczepkę. Jeśli tak w ogóle można powiedzieć. To mnie w ogóle nie dotyczy. Ja mam swoje życie tutaj, z którego jestem szczęśliwa. Kocham mój świat idealnie nieidealny i tego się trzymajmy. To, co tam się dzieje nie jest moje - wyznała aktorka.

Reklama

Jak widać Kevin Mglej jest już od dawna obojętny byłej partnerce, która jest szczęśliwa. Dubowska idealnie spełnia się w aktorstwie i w roli mamy. Pozostaje tylko życzyć dużo siły i radości z życia.

VIPHOTO/East News VIPHOTO/East News