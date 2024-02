Ostatnio Roksana Węgiel jest bardzo zapracowana: trenuje do "Tańca z gwiazdami" i przygotowuje się do koncertów. Młoda gwiazda znajduje jednak czas na to, co jest najważniejsze — dla rodziny. 19-latka udostępniła urocze zdjęcie, na którym jest noszona na rękach. Tej miłości nie jest w stanie nic zniszczyć.

Roksana Węgiel zaskoczyła nowym zdjęciem. Kolejni mężczyzna w jej życiu nosi ją na rękach

Roksana Węgiel zaczęła nowy rok bardzo pracowicie. Wokalistka zdecydowała się wziąć udział w "Tańcu z gwiazdami", który wymaga wielu intensywnych treningów. Na swoim Instagramie chętnie relacjonuje swoje taneczne kroki, a my nie mamy wątpliwość, że zrobi wielkie show na parkiecie. Jednak to nie wszystko, ukochana Kevina Mgleja nie zaprzestała również koncertować, a ostatnio Roksana Węgiel zaskoczyła wielką nowiną — już niebawem będziemy mogli ponownie zobaczyć ją na scenie. Ostatnio jednak postanowiła spędzić trochę czasu z rodziną.

Roksana Wegiel i Kevin Mglej fot. Artur Zawadzki/REPORTER

Roksana Węgiel ma dwóch braci: 12-letniego Maksymiliana i 4-letniego Tymka. Co jakiś czas, wokalistka publikuje razem z nimi wspólne zdjęcia na Instagramie i nie ukrywa, że stara się być dobrą siostrą. Ostatnio postanowiła dodać stare zdjęcie, jak trzyma Maksymiliana na rękach, a drugie jak jej brata trzyma ją. Nie da się ukryć, że ich więź jest naprawdę wyjątkowa.

Maximus Węgiel już nie takie maleństwo. Mój młodszy brat mnie nosi na rękach — napisała Roksana Węgiel.

Roksana Węgiel z młodszym bratem Instagram @roxie_wegiel

To jednak nie wszystko. Na następnym InstaStories Roksana Węgiel postanowił opublikować zdjęcie Tymka, który właśnie obchodzi swoje 4 urodziny. Na solenizanta czekał nie tylko tort z wizerunkiem Spidermen'a, ale również wiele prezentów. Widać, że wokalistka bardzo kocha swoich braci i chętnie spędza z nimi czas.

Bardzo dobrze się odnajduję w tej roli (starszej siostry - przyp. red.). — powiedziała Roksana Węgiel jakiś czas temu dla Party.pl.

Młodszy brat Roksany Węgiel Instagram @roxie_wegiel