Roksana Węgiel i Kevin Mglej są jedną z najpopularniejszych par w show-biznesie, a o zakochanych w ostatnim czasie zrobiło się wyjątkowo głośno, po tym jak ponad miesiąc temu zdecydowali się wejść w związek małżeński. Piosenkarka niezbyt wylewnie mówi o swoim zamążpójściu i szczegóły ceremonii chce zachować tylko dla siebie. Paparazzi przyłapali artystkę, gdy przemierzała ulice Warszawy u boku przystojniaka.

Roksana Węgiel przyłapana z przystojniakiem. Uwagę zwraca jeden szczegół

Roksana Węgiel gościła ostatnio w śniadaniówce "Halo tu Polsat", gdzie została zaproszona, by opowiadać o zbliżającej się trasie koncertowej. Prowadzący Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz nie mogli się jednak powstrzymać i w programie na żywo, zaczęli wypytywać Roxie o szczegóły jej niedawnego ślubu. 19-latka nie kryła swojego niezadowolenia i przypomniała, że przyszła rozmawiać o innym temacie. Po wyjściu ze studia paparazzi przyłapali młodą gwiazdę u boku przystojnego mężczyzny, jednak ku zaskoczeniu wielu osób nie był to Kevin Mglej.

Roksana Węgiel wyglądała na zadowoloną i początkowo nie zwróciła uwagi na obecność paparazzi. 19-latka do studia ubrała się w krótką spódniczkę i wysokie kozaki, a w ręku dzierżyła drogą i modną torebkę. Jej towarzysz pomagał nieść młodej gwieździe obraz, który dostała w studiu od prowadzących. Wygląda na to, że gwiazda doskonale się czuła przy swoim towarzyszu. Paparazzi wychwycili, że młoda gwiazda nie zapomniała jednak o mężu i to właśnie on wyświetlał się na tapecie jej telefonu. Musicie to zobaczyć!

