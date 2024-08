Wczorajszy dzień zapisze się w pamięci wszystkich na długie lata. 19-letnia Roksana Węgiel wzięła ślub kościelny, a media aż huczą o tym magicznym dla wokalistki dniu. Co ciekawe, Roksana Węgiel i Kevin Mglej postanowili zaprosić swoich przyjaciół z "Tańca z Gwiazdami". Prócz Michała Kassina na imprezie bawili się Michał Danilczuk i Maffashion. Tylko spójrzcie, jak wspaniale ze sobą wyglądali!

Maffashion i Michał Danilczuk na weselu Roksany Węgiel

Roksana Węgiel i Kevin Mglej wzięli ślub kościelny i pokazali zdjęcie z wesela. Wówczas wszyscy goście tłumnie ruszyli do relacjonowania tego magicznego dnia. W sieci pojawiło się masa filmików i zdjęć, dzięki którym mogliśmy zobaczyć wszystkie trzy kreacje Roksany Węgiel. Co ciekawe, na jaw wyszło gdzie para młoda zorganizowała swoje wesele. Dotychczas było wiadomo, że będzie to w okolicach województwa podkarpackiego, czyli w rodzinnych stronach Roxie, a teraz już wiemy, że była to winnica "Piwnica Półtorak".

Na weselu roiło się od atrakcji- Roksana Węgiel zrobiła niespodziankę dla swojego ukochanego i zatańczyła wraz z profesjonalnymi tancerkami. Następnie do dyspozycji gości była "fotobudka 360", z której filmik dodała zaproszona przez parę młodą Maffashion. Już wcześniej pisaliśmy, że wśród gości weselnych ma znaleźć się blogerka wraz z Michałem Danilczukiem i tak się właśnie stało.

Julia Kuczyńska i Michał Danilczuk pokazali zdjęcia i filmiki z zabawy weselnej. To, że tancerz czuje się na parkiecie jak ryba w wodzie to wszyscy fani już wiedzą, jednak najmocniej zaskoczyła Maffashion, która ciągle tańczyła i widać, że bawiła się doskonale.

Na wesele koleżanki z parkietu "Tańca z Gwiazdami" wybrała długą suknię w beżowo-brązowych barwach, a swoje włosy upięła w eleganckiego, niskiego koczka. Michał Danilczuk postawił natomiast na tradycyjny garnitur z czarnym krawatem. Całość prezentowała się bardzo dostojnie i idealnie wpasowała się w klimat wesela, które było zachowane w dość wykwintnej formie.

Fakt, że Michał i Julia przybyli na wesele razem tylko podsyca plotki o ich zażyłej relacji. Myślicie, że Maffashion pokaże więcej zdjęć z tancerzem?

