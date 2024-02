Roksana Węgiel ma przed sobą ogrom wyzwań zawodowych" oprócz udziału w "Tańcu z gwiazdami", artystka planuje w tym roku także trasę koncertową. Tymczasem okazuje się, że prywatne plany na 2024 rok są w przypadku Roxie równie imponujące! Ślub z Kevinem Mglejem odbędzie się szybciej, niż było to planowane?

Roxie i Kevin przyśpieszą ślub? To niemal pewne

Fani Roksany Węgiel ostatnio z pewnością nie mogą narzekać na brak nowości dotyczących idolki - niedługo 19-latka zadebiutuje w "Tańcu z gwiazdami", a niedawno z okazji urodzin ogłosiła nadchodzącą trasę koncertową. Internauci zainteresowani prywatnymi losami wokalistki zastanawiają się też, kiedy gwiazda planuje przypieczętować związek z narzeczonym, Kevinem Mglejem.

Nie jest od pewnego czasu tajemnicą, że do ślubu ma dojść jeszcze w tym roku, jednak teraz okazuje się, że Roxie i Kevin mają stanąć na ślubnym kobiercu jeszcze wcześniej, niż planowano:

Kevin podejmuje większość decyzji dotyczących ich życia i tu nie jest inaczej. Nie chce czekać do końca roku, jak pierwotnie zakładali - woli poślubić Roksanę najlepiej już wiosną - podaje ''Super Express'.

Ślub, do którego ma dojść już w najbliższych miesiącach nie jest zaskoczeniem dla tych, którzy regularnie śledzą losy 19-letniej wokalistki i jej ukochanego. Niedawno w wywiadzie dla "Pytania na śniadanie" Roxie zdradziła, jak chciałaby, żeby wyglądał ten najważniejszy dzień w jej życiu - wygląda na to, że gwiazda stawia na tradycję!

Odbędzie się w tym roku, w Polsce. To będzie tradycyjny ślub - zdradziła Roksana Węgiel.

Na jaką konkretnie datę i miejsce zdecyduje się para narzeczonych? Tego konkretnie nie wiadomo, ale biorąc pod uwagę wiarę katolicką, o której często mówi Roksana Węgiel, wydaje się niemal pewne, że będzie to uroczystość kościelna. Póki co jednak Roxie pilnie przygotowuje się do "Tańca z gwiazdami", gdzie widzowie zobaczą ją już na początku marca.

Czekacie już na kolejne szczegóły ws. ślubu Roxie i Kevina?

