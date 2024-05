Roksana Węgiel i Kevin Mglej są już po ślubie cywilnym, ale nie spodziewali się, że fani tak szybko odkryją to, co skrzętnie ukrywali przed mediami... W sieci jednak nic się nie ukryje! Roxie nie będzie zadowolona?

Wyszła prawda o ślubie Roksany Węgiel i Kevina Mgleja

Kiedy w ubiegłym roku Roksana Węgiel pochwaliła się pierścionkiem zaręczynowym, który dostała od Kevina Mgleja, stało się jasne, że para nie zamierza czekać z kolejnymi krokami ku sformalizowaniu związku, a w kwietniu czujni fani dopatrzyli się istotnej zmiany dot. nazwiska Roxie. Zakochani jednak do tej pory nie potwierdzili wprost, że zmienili stan cywilny - o tym, że młoda gwiazda jest już żoną, może świadczyć m.in. fakt, że Roxie Węgiel zwróciła się do Kevina jako do męża.

W miniony weekend do sieci trafił wymowny kadr, którym - jak może się wydawać - Roksana Węgiel potwierdziła, że wzięła ślub. Teraz internauci wyśledzili, gdzie mogła zostać zrobiona fotografia!

Sądząc po charakterystycznym budynku uwiecznionym na fotce, można sądzić, że kadr został wykonany właśnie pod urzędem stanu cywilnego. Dziennikarze ''Jastrząb Post'' wyśledzili, że zdjęcie zostało wykonane najpewniej w podwarszawskim Wołominie:

Jak ustalił jeden z naszych reporterów, ślub cywilny Roxie odbył się w... Wołominie. To miejscowość, która niekoniecznie kojarzy się romantycznie, jednak dla Roxie Węgiel i Kevina Mgleja zapewne nie ma to większego znaczenia - podaje ''Jastrząb Post''.

O tym, że instagramowa fotografia może być ujęciem z dnia ślubu, mogą świadczyć też białe kwiaty, a także eleganckie stylizacje zakochanych. Warto też nadmienić, że Roxie Węgiel opublikowała zdjęcie zaledwie kilkanaście godzin po tym, jak na InstaStories po raz pierwszy nazwała Kevina Mgleja mężem.

Wszystko wskazuje zatem na to, że Roksana Węgiel i Kevin Mglej faktycznie są już szczęśliwym małżeństwem. Czekacie na ślub kościelny pary?

