Choć media rozpisują się o ślubie Roksany Węgiel i Kevina Mgleja już od kilku tygodni, para do tej pory nie zdecydowała się wydać oficjalnego oświadczenia w tej sprawie czy pochwalić się zdjęciami z ceremonii. Teraz jednak Roksana Węgiel przerwała milczenie - nowy wpis mówi sam za siebie w kontekście stanu cywilnego 19-latki i jej ukochanego!

Reklama

Tak Roksana Węgiel potwierdziła małżeństwo z Kevinem Mglejem

Jeszcze kilka miesięcy temu spekulowano, że Roksana Węgiel i Kevin Mglej planują ślub - była jednak mowa o przygotowaniach do kościelnej ceremonii, która była zaplanowana na lato. Niedawno jednak czujni internauci zauważyli, że nazwisko Roksany Węgiel w internetowym rejestrze przedsiębiorców uległo zmianie: od tej pory wokalistka widnieje tam jako Roksana Węgiel-Mglej. Spekulowano też, że para pobrała się z powodów dotyczących rodziny Kevina Mgleja.

Zakochani jednak milczeli w tej sprawie i nie potwierdzili w oficjalny sposób zawarcia związku małżeńskiego, a do pytań odnosili się w dość enigmatyczny sposób. Na palcach Roksany Węgiel i Kevina Mgleja widnieją obrączki, jednak w profilach pary w mediach społecznościowych próżno było szukać wpisu na temat ślubu! Teraz się to zmieniło: to, co opublikowała na InstaStories, mówi samo za siebie.

Jestem dumna, mężu - napisała Roxie, zwracając się do Kevina Mgleja.

Instagram @roxie_wegiel

Jak się okazuje, Roksana Węgiel towarzyszyła mężowi w trakcie ważnego wydarzenia zawodowego:

Nie będę przedłużał, chcemy się tutaj pobawić, trochę pointegrować - zwrócił się do zgromadzonych Kevin Mglej.

Pawel Wodzynski/East News

Wygląda na to, że nie tylko Kevin Mglej wspiera ukochaną w zawodowych poczynaniach - przypomnijmy, że wystąpił wraz z żoną i jej tanecznym partnerem, Michałem Kassinem, na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Również mąż Roxie może liczyć na nią w zawodowym kontekście!

Zobacz także

Roksana Węgiel nowym nagraniem rozwiała wszelkie wątpliwości nt. ślubu z Kevinem Mglejem. Teraz para ma czas na to, by przygotować się do kościelnej ceremonii:

Zdecydowanie po programie (''Tańcu z Gwiazdami'' - przyp. red.) mam więcej czasu dla bliskich. Po prostu na prywatne życie. Dlatego cieszymy się, że jest tego czasu po prostu więcej, że można gdzieś wyjść, coś zrobić - powiedziała w rozmowie z nami Roxie Węgiel.

Czekaliście, aż Roxie zabierze głos ws. ślubu?

Reklama

Zobacz także: Wymowna reakcja Roksany Węgiel na pytanie o przygotowania do wesela