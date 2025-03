Piotr Mróz to popularny aktor, który zasłynął przede wszystkim z roli w serialu „Gliniarze”, gdzie wciela się w jednego z głównych bohaterów, twardego i zdecydowanego policjanta. Jego postać zdobyła sympatię widzów, dlatego nic dziwnego, że aktor wygrał również 12. edycję "Tańca z gwiazdami".

Fanów nieustannie interesuje też życie prywatne Piotra Mroza. Jednym z najgłośniejszych rozdziałów w jego życiu była relacja z modelką Agnieszką Wasilewską. Para była w związku przez kilka lat, a ich zaręczyny miały miejsce w Licheniu, co stanowiło wyjątkowy moment w ich życiu. Ich związek wzbudzał ogromne zainteresowanie, a fani chętnie śledzili kolejne etapy ich relacji. Niestety, mimo wielkich nadziei na wspólną przyszłość, Piotr Mróz i Agnieszka Wasilewska postanowili się rozstać.

Od rozstania pary minęło już trochę czasu, a fani nieustannie zastanawiają się, czy serce Piotra Mroza jest ponownie zajęte. Kiedy zatem media obiegła wiadomość, że aktor może spędzać czas w Dubaju z piękną Martą Krupą, szybko zrodziły się plotki, że tę dwójkę może łączyć coś więcej. Nagle Piotr Mróz postanowił odnieść się do całej sytuacji!

Piotr Mróz postanowił szybko rozwiać wszelkie wątpliwości na temat jego relacji z Martą Krupą. Aktor potwierdził, że rzeczywiście jest razem z siostrą Joanny Krupy w Dubaju, jednak łączy ich tylko i wyłącznie relacja przyjacielska i o żadnym romansie nie ma mowy!

Usunąłem przed chwilą swoje nagranie, bo doszedłem do wniosku, że muszę zaangażować tutaj drugą stronę w tę całą sytuację, bo siłą rzeczy jest zaangażowana. Jest ze mną, uwaga, mój ziom

Cześć! Tak, jestem z Piotrkiem tutaj w Dubaju i jesteśmy tylko przyjaciółmi i that's it, ok? Nie wymyślajcie

- wtrąciła z kolei Marta Krupa