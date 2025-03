Piotr Mróz, aktor znany głównie z serialu "Gliniarze" oraz zwycięzca 12. edycji "Tańca z Gwiazdami", po raz kolejny otwarcie wypowiedział się na temat swojej wiary i stosunku do Kościoła katolickiego. Gwiazdor od dłuższego czasu chętnie daje świadectwo swojej wiary, a przed kilkoma miesiącami głośno było o incydencie z jego udziałem, gdy przerwał wywiad i zaczął wymachiwać różańcem do kamery. Jakie więc ma podejście do problemów zdrowotnych samego papieża? Takich słów raczej nikt się nie spodziewał.

Reklama

Piotr Mróz nie przebierał w słowach ws. papieża Franciszka

W rozmowie z portalem Plejada, Piotr Mróz odniósł się do problemów zdrowotnych papieża Franciszka, które od jakiegoś czasu budzą obawy wśród wiernych na całym świecie. Aktor, znany ze swojego przywiązania do wiary katolickiej, podkreślił, że mimo szacunku dla funkcji, jaką pełni Franciszek, jego osobiste przekonania nie pozwalają mu do końca identyfikować się z obecnym papieżem.

Tak jest świat skonstruowany. Ja jestem święcie przekonany, że on jako papież jest świadomy tego w pełni, pogodzony z tym, a wręcz szczęśliwy. Całe jego życie opierało się na tym, żeby w pewnym momencie udać się do domu Ojca swego, czyli do pana Boga. My, ludzie, przez tę naszą ułomność, odczuwamy czyjąś stratę. To jest naturalna kolej rzeczy. Ktoś był, kogoś nie ma. Papież jako głowa Kościoła jest świadomy tego, gdzie zmierza, ale nie stawiajmy krzyżyka na kimś, kto jeszcze oddycha i żyje

Zobacz także: Wraca uwielbiany serial Polaków. Już dziś pierwszy odcinek

Piotr Mróz przyznaje: "To nie jest do końca mój papież"

W trakcie wywiadu Piotr Mróz wprost powiedział: "To nie jest do końca mój papież", co może wywołać niemałe poruszenie. Aktor dał do zrozumienia, że nie jest przekonany do papieża Franciszka z powodu podejmowanych przez niego decyzji i "pewnych zachowań". Mróz wielokrotnie podkreślał swoje przywiązanie do tradycji katolickiej i otwarcie mówił o swoich religijnych przekonaniach.

To nie jest do końca mój papież. Nie mnie to oceniać, ja nie jestem specjalistą, ale to nie Kościół ma się dostosować do człowieka, tylko człowiek ma się dostosować do kościoła. Jakoś to funkcjonuje tyle lat i działa. Nie można iść na ustępstwa, bo choć świat się zmienia, to pewne wartości powinny być stałe. To jest ogół pewnych zachowań, pewnych ruchów, które wpływają na to. Ale to jest papież, ja mam do niego wielki szacunek, bo to jest głowa Kościoła. Wierzę i jestem święcie przekonany, że takie osoby są wybierane pod natchnieniem Ducha Świętego i po coś na tym świecie są

Co się dzieje ze zdrowiem papieża Franciszka?

Papież Franciszek od 14 lutego 2025 roku przebywa w rzymskiej Poliklinice Gemelli z powodu obustronnego zapalenia płuc. W ciągu ostatnich trzech tygodni jego stan zdrowia ulegał wahaniom, od krytycznego po stabilny. Według najnowszych informacji z 5 marca, papież spędził spokojną noc, obudził się po godzinie 8 rano, a jego ogólny stan jest stabilny, w tym funkcje serca, nerek oraz parametry krwi.

W poprzednich dniach stosowano tlenoterapię wysokoprzepływową oraz nieinwazyjną wentylację mechaniczną przy użyciu maski tlenowej. Papież nie miał gorączki, był świadomy i współpracował z lekarzami. Obecnie leczenie papieża wymaga czasu i cierpliwości, a jego stan zdrowia jest monitorowany przez zespół medyczny.

Reklama

Zobacz także: Dominika Serowska nie ochrzci syna – kontrowersje i odpowiedzi na krytykę