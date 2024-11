Jakiś czas temu Piotr Mróz zakończył kilkuletni związek z modelką Agnieszką Wasilewską. Ta wiadomość mocno zaskoczyła media i jego fanów, ponieważ nic nie zapowiadało, że relacja pary będzie miała taki finał. Aktor jednak nie ubolewał zbyt długo i chętnie pojawia się na imprezach branżowych i nie tylko. Ostatnio 36-latek pojawił się na balu charytatywnym, na którym świetnie bawił się z uczestniczką "Rolnik szuka żony". Wszystko zostało nagrane!

Piotr Mróz przyłapany z uczestniczką "Rolnik szuka żony". Do sieci trafiło nagranie

Piotr Mróz zdobył sympatię widzów dzięki roli Kuby w serialu "Gliniarze". Aktor przykuł szczególną uwagę Polek, które są zauroczone jego urodą. Od kilku lat 36-latek był w związku z modelką Agnieszką Wasilewską, z którą się nawet zaręczył. Niestety ich szczęście nie trwało zbyt długo i Piotr Mróz rozstał się z narzeczoną. Para miała wielkie plany, a aktor oświadczył się swojej ukochanej w Licheniu, co miało dla niego bardzo ważne znaczenie w kontekście religijnym. Przypominamy, że jakiś czas temu Piotr Mróz odpalił się na temat Halloween i stwierdził, że jest to święto ku czi szatana. Wiara dla aktora jest bardzo ważna.

Pomimo rozstania aktor chętnie pokazuje się na branżowych imprezach. Jakiś czas temu gościł na widowni "Tańca z gwiazdami" i nie zabrakło go również na finale "Top Model". Na tzw. ściance pozował sam, ale na ostatniej imprezie świetnie bawił się u boku uczestniczki "Rolnik szuka żony".

@piotrmroz1988

W miniony weekend Piotr Mróz bawił się na balu charytatywnym. Na Instagramie aktor udostępnił nagranie, na którym wywijał na parkiecie u boku Ewy z 10. edycji "Rolnik szuka żony", która walczyła o serce Waldemara. To jednak nie pierwszy raz, kiedy bawili się razem! Jakiś czas temu Ewa z "Rolnika" pozowała u boku aktora podczas wydarzenia, gdzie zbierano pieniądze dla chorego dziecka. Wygląda na to, że oboje złapali świetny kontakt i łączą ich chęci, pomagania innym. Myślicie, że może łączyć ich coś więcej niż tylko znajomość? Mamy nadzieje, że niedługo zdradzą, co ich tak naprawdę łączy!

Instagram @ewaa_ka93

Ewa z 10. edycji "Rolnik szuka żony" rzadko kiedy dzieli się swoją prywatnością w mediach społecznościowych, ale czasami potrafi zaskoczyć. Uczestniczka show skupia się na wychowywaniu swojego syna i na swojej karierze muzycznej. Jakiś czas temu Ewa z "Rolnika" wydała teledysk do swojej piosenki "Szansa", która ma już prawie 40 tysięcy wyświetleń na YouTube. Była kandydatka Waldemara wie, jak wykorzystać swoje medialne "5 minut", ale raczej unika afer.

