Katarzyna Dąbrowska to utalentowana polska artystka, która ma na swoim koncie takie utwory jak "Dalej, Dalej", "Zachłysnę się" czy "Teraz siebie znam". Wokalistka podkreśla, że sama jest autorką swoich piosenek, ponieważ chce pozostać autentyczna. Teraz wokalistka wydała nowy utwór pt. "Bezpowrotnie", w którym pojawił się Piotr Mróz. Fani szaleją w komentarzach!

Katarzyna Dąbrowska znana również jako "Kate" to polska wokalistka, która ma na swoim koncie wiele hitowych utworów. Wiele osób z pewnością kojarzy ją dzięki takim piosenkom jak "Dalej, dalej", w którym gościnie wystąpił tancerz Tomasz Barański czy "Teraz siebie znam", w którym mogliśmy zobaczyć aktora Tomasza Ciechorowskiego. Artystka swoje sceniczne doświadczenie zdobywała podczas występów w Teatrze Komedia z zespołem jazzowo-bluesowym oraz z orkiestrą w amfiteatrach. Od wielu lat pracuje nad swoim wokalem, a uczyła się od najlepszych. Dąbrowska miała warsztaty wokalne z Kayah i lekcje śpiewu u Eli Zapendowskiej. Teraz wokalistka postanowiła nagrać kolejny utwór pt. "Bezpowrotnie", w którym wystąpił gościnie aktor Piotr Mróz. Wokalistka zdradziła dla Party.pl, że pomysł na utwór powstał, gdy zamykała za sobą pewną relację.

Pomysł na piosenkę ''Bezpowrotnie'' powstał, w momencie, gdy zamykałam za sobą pewną relację i przestrzeń w życiu. Poprzez swoje teksty piosenek, chcę motywować, budować i wspierać swoich odbiorców i moje utwory są zawsze spójne z etapem w jakim jestem w życiu. Jestem autorką wszystkich swoich tekstów, ponieważ chcę być autentyczna w tym co tworzę. Ze względu na to, że zmierzyłam się z pewnymi trudnościami i pokonałam je, chciałam podzielić się w piosence taką myślą, że aby otworzyć się na to, co dla nas dobre, czasami warto dojrzale podjąć decyzję o rezygnacji z pewnych relacji czy przestrzeni życia. Aby zyskać, trzeba stracić

– powiedziała Katarzyna Dąbrowska.