Na wczorajszym pokazie Bohoboco zjawiła się również Joanna Krupa. Gwiazda wyglądała świetnie, zresztą jak zwykle. Miała na sobie dziewczęcą, lekko rozkloszowaną sukienkę w najmodniejszym duecie kolorystycznym - bieli i czerni.

Joanna Krupa, która aktualne pracuje nad najnowszą edycją programu Top Model: Zostań modelką, wybrała na wczorajszy pokaz look, który doskonale do niej pasuje. Dziewczęcy, ale seksowny. Delikatny makijaż, podpięte włosy na ogromnego boba i wielkie kolczyki wyglądały szałowo, a do tego szpilki i kobiecy płaszczyk. My kochamy ten look, a wy?

