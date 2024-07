Paulina Sykut spodziewa się dziecka. Okazuje się, że gwiazda Polsatu jest już w piątym miesiącu ciąży! Radosną informacją pochwaliła się sama Paulina Sykut. Na łamach Faktu przyszła mama przyznała, że jej dziecko urodzi się w grudniu.

Jak czuje się ciężarna gwiazda i ile przytyła w czasie ciąży?

W tej chwili czuję się bardzo dobrze, choć przyznam, że pierwsze tygodnie nie były przyjemne, bo miałam straszne mdłości. Do pracy nie jeżdżę już rowerem. Nawet nie przytyłam zbytnio i jestem cięższa tylko o kilogram. Teraz sporo czytam o macierzyństwie i przygotowuję się do nowej roli. Mąż przegląda książki razem ze mną i bardzo mnie wspiera. On i dziadkowie oszaleli na wieść o dziecku. Piotr wręcz skakał z radości - powiedziała Faktowi.