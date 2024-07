Trudno nadążyć za burzą wokół Pauliny Smaszcz. Była żona Macieja Kurzajewskiego pokłóciła się już z wieloma gwiazdami. Mało kto podejrzewał, że ta afera zabrnie tak daleko. Jej konflikt z Izabelą Janachowską podobno musieli uciszyć prawnicy. W dodatku po tym, jak dziennikarka złożyła niespodziewaną wizytę byłej teściowej, Maciej Kurzajewski przekazał sprawę policji. Niewiele jednak wskazuje na to, że Paulina Smaszcz się zatrzyma. Teraz wróciła do tematu psa, którego wychowywała z ojcem swoich dzieci. Przy okazji wdała się w dyskusję z internautką.

Zgodnie z doniesieniami mediów mama Macieja Kurzajewskiego została przesłuchana w sprawie wizyty Pauliny Smaszcz. Kobieta-petarda nie ustaje w atakach na prowadzącego "Pytanie na śniadanie", a przy okazji "odwiedzin" byłej teściowej opowiedziała o piesku, którego wychowywała razem z byłym mężem.

Teraz na Instagramie Pauliny Smaszcz pojawiło się nagranie, na którym widzimy czworonogich przyjaciół dziennikarki. Jedna z internautek zasugerowała, że kobieta-petarda wciąż nawiązuje do przeszłości, ponieważ nie może pogodzić się z zakończeniem pewnego etapu. Była żona Macieja Kurzajewskiego odpowiedziała!

Internauci zauważyli jednak, że działania kobiety-petardy mówią zupełnie co innego. Wielu z nich jest przekonanych, że Paulina Smaszcz nie potrafi odpuścić i zostawić w spokoju Macieja Kurzajewskiego.

Jakby pani nie tęskniła, to odcięłaby się pani od przeszłości i nie wracała do starych spraw, a zwłaszcza do tematu byłego męża. Skoro ktoś chce zapomnieć, to nie wraca do tego, co było — czytamy w komentarzach.