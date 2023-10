Paulina Smaszcz zaskoczyła fanów nagraniem. Dziennikarka ma już dość obecnej sytuacji i apeluje do mediów. Na nagraniu ma łzy w oczach i łamie jej się głos, jednak nie tylko to zwraca uwagę odbiorców. Paulina Smaszcz zdecydowała się na zmianę wizerunku. Jej dłuższe włosy to już przeszłość. Zdecydowała się skrócić je do minimum.

Paulina Smaszcz ogoliła głowę

Od kilku tygodni Paulina Smaszcz prowadzi medialną wojnę z Maciejem Kurzajewskim. Po tym, jak w dniu 40. urodzin Katarzyny Cichopek zdecydowała się ujawnić ich romans, echa nie cichną. Również media prześcigają się w tworzeniu nowych rewelacji na temat życia byłych małżonków. O ile Maciej Kurzajewski stara się nie komentować prawie niczego, co się wokół niego dzieje, Paulina Smaszcz jest zdecydowanie bardziej wylewna.

Nie cichną echa afery po tym, jak Maciej Kurzajewski zdecydował się zgłosić Paulinę Smaszcz na policję, po tym jak jego zdaniem wtargnęła do domu jego mamy. Dziennikarka ma zupełnie inny pogląd na tę sprawę, i zapewnia, że ma dobre stosunki z byłą teściową. W nowym oświadczeniu m. in. potwierdza, że była na komendzie w Warszawie i została przesłuchana. Ze łzami w oczach prosi, by media nie pisały na jej temat bzdur. Uwagę zwracają nie tylko słowa Pauliny Smaszcz ale także jej nowy wygląd.

Paulina Smaszcz zdecydowała się na drastyczną metamorfozę i zgoliła swoje włosy niemalże do zera. Nie ma śladu już po po ostatniej fryzurze Pauliny Smaszcz, chociaż i tak nosiła krótką fryzurę. Paulina Smaszcz nie wyjaśniła dlaczego, zdecydowała się na metamorfozę. Niedawno jednak, komentując plotki na temat utraty jednej ze swoich prac w rozmowie z Plejadą powiedziała:

To ja podjęłam taką decyzję. Niestety, jestem w trakcie intensywnego leczenia onkologicznego i neurologicznego. Mam też intensywną rehabilitację, by nie dopuścić do kolejnego niedowładu.

Internauci natychmiastowo zareagowali na emocjonalne oświadczenie Pauliny Smaszcz i życzyli jej zdrowia:

- Zdrowia, mimo wszystko

- Dużo zdrówka I spokoju ????

- Paulina, jesteś wielka! Przytulam i z całego serca życzę Ci dużo zdrowia ❤️

- Proszę się nie przejmować mnie mąż zostawił w chorobie nowotworowej bez srodków do życia, niestety mężczyźni to słaby gatunek

Inni jednak patrzą na sprawę z zupełnie innego punktu i proszą Paulinę Smaszcz by sama również nie nakręcała zainteresowania konfliktem jej i Macieja Kurzajewskiego:

Pani Paulino, podstawowe pytanie: kto to wszystko zaczął? Kto nagrywał relacje pod domem teściowej? I jakiej prawdy Pani szuka, skoro 3 lata temu, to Pani zadecydowała rzekomo o rozstaniu, a teraz nagle mówi Pani, że jest biedną, porzuconą kobietą? To się po prostu nie składa w logiczną całość. (...) Ale miała Pani czas na ułożenie sobie tego wszystkiego w głowie. To Pani zaczęła medialną szopkę i niech pije Pani piwo, którego sama sobie Pani nawarzyła. Zdrowia i spokoju… mino wszystko.

Śledzicie ten konflikt?

