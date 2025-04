We wtorek 15 kwietnia w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga rozpoczęła się rozprawa z powództwa Katarzyny Cichopek przeciwko Paulinie Smaszcz. Prowadząca "Halo tu Polsat" oskarża byłą żonę swojego partnera o naruszenie dóbr osobistych. Przed salą sądową doszło do spotkania całej trójki, ale Smaszcz oraz Cichopek i Kurzajewski unikali kontaktu. Teraz Paulina Smaszcz w rozmowie z mediami opowiedziała o wydarzeniach z sądu. Tak miał ją potraktować były mąż.

Ruszyła sprawa Katarzyny Cichopek przeciwko Paulinie Smaszcz

Nieco ponad pięć lat temu odbył się rozwód Pauliny Smaszcz i Macieja Kurzajewskiego. Para po wielu wspólnie spędzonych latach zakończyła swoje małżeństwo. Jakiś czas po rozstaniu wyszło na jaw, że była para utrzymuje ze sobą kontakt i dobre relacje. Wydawało się, że para może być wzorem i przykładem na to, jak z klasą zakończyć związek. Niestety, kilka lat temu okazało się, że pomiędzy byłymi małżonkami wcale nie jest tak kolorowo. To właśnie Paulina Smaszcz ujawniła, że Maciej Kurzajewski spotyka się z Katarzyną Cichopek, a później nie szczędziła gorzkich słów na ich temat. Była żona dziennikarza sportowego w swoich komentarzach wbijała szpilę Cichopek, a to doprowadziło do tego, że gwiazda "M jak miłość" postanowiła walczyć z nią w sądzie. Dziś ruszyła sprawa, a fotoreporterzy uwiecznili, co działo się w sądzie - Cichopek całowała się z Kurzajewskim, a Smaszcz nawet nie patrzyła w ich stronę.

Paulina Smaszcz o sprawie sądowej

Tuż po wyjściu z sali sądowej Katarzyna Cichopek przerwała milczenie i komentowała sprawę przeciwko Paulinie Smaszcz. Teraz głos w sprawie dzisiejszych wydarzeń zabrała również była żona Macieja Kurzajewskiego. Paulina Smaszcz w rozmowie z Plotkiem zdradziła, że razem z prawnikiem była przygotowana na ugodę. A Katarzyna Cichopek?

(...) Wraz z moim prawnikiem przyszłam przygotowana, więc gdy sędzia nas zapytał, czy jesteśmy gotowi na ugodę, mój prawnik zabrał głos i powiedział, w jakiej formie ta ugoda miałaby być. Ja dołożyłam, że mogę przeprosić, ale w drugą stronę to też się musi zadziać. Pani Katarzyna też powinna mnie przeprosić. Później sędzia zapytał o ugodę drugą stronę. Oni byli nieprzygotowani. Nie chcą iść na ugodę powiedziała Paulina Smaszcz.

Smaszcz komentuje zachowanie Macieja Kurzajewskiego w sądzie

Paulina Smaszcz odniosła się również do zachowania byłego męża, który pojawił się w sądzie żeby wspierać Katarzynę Cichopek. Smaszcz ma żal do Macieja Kurzajewskiego, że się z nią nawet nie przywitał.

Maciej nie powiedział mi nawet ''dzień dobry''. Smutne jest to, że on przychodzi z panią Katarzyną, ją wspiera, a szkoda, że gdy ja byłam w chorobie, to do mnie do szpitala nie przychodził i mnie nie wspierał podsumowała dla Plotka.

