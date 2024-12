Paulina Smaszcz o aferze medialnej z Maciejem Kurzajewskim: „Tak łatwo jest kogoś zniszczyć”

O medialnej aferze Pauliny Smaszcz, Macieja Kurzajewskiego i Katarzyny Cichopek rozpisywały się największe media w kraju. Niedługo po tym, jak ujawniono związek byłych już prowadzących „Pytanie na śniadanie”, dziennikarka zaczęła publicznie uderzać w byłego męża. Przy okazji oberwało się również jego nowej partnerce. Smaszcz twierdziła, że Kurzajewski okłamywał ją i swoje dzieci, a w dodatku miał porzucić żonę, gdy ta zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Później nie ukrywała, że otrzymała pozwy zarówno od byłego męża, jak i Katarzyny Cichopek. Dzisiaj uważa, że media nie potraktowały jej sprawiedliwie. Uznała, że całkowicie zniekształcono jej wizerunek.

W rozmowie z naszym reporterem Paulina Smaszcz została zapytana o to, czy ma żal do mediów w związku z tym, jak była przedstawia w trakcie medialnych przepychanek z Maciejem Kurzajewskim i Katarzyną Cichopek. Warto przypomnieć, że na dziennikarkę spadło też sporo krytyki ze strony internautów. Smaszcz stwierdziła, że jej wizerunek został zmanipulowany i dzisiaj sporo osób dziwi się, gdy poznaje ją na żywo. Nie ukrywa, że czuje się skrzywdzona.

Trudno powiedzieć, że to jest żal. Ja myślę, że to jest krzywda. Dlatego że ja jestem inną osobą, niż opisują mnie media. (...) Podchodzą do mnie dziennikarze i mówią: „Ale pani jest bardzo miła, ale pani jest bardzo fajna, ale pani jest bardzo mądra”

– powiedziała naszemu reporterowi.