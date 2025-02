Paulina Smaszcz odsłania kulisy swojego rozstania z Maciejem Kurzajewskim, ujawniając szokujące fakty o braku wsparcia w trudnych chwilach. W emocjonalnym wyznaniu w programie „Królowa przetrwania” opowiada o bolesnych doświadczeniach związanych z chorobą i reakcją byłego męża, a także synów.

Paulina Smaszcz, uczestniczka programu "Królowa przetrwania", podzieliła się wstrząsającym wyznaniem na temat swojego byłego męża, Macieja Kurzajewskiego, oraz ich starszego syna. W emocjonalnej rozmowie z uczestniczkami programu opowiedziała o bolesnych doświadczeniach związanych z chorobą i brakiem wsparcia ze strony najbliższych.

Smaszcz ujawniła, że po powrocie ze szpitala, gdy zmagała się z problemami zdrowotnymi, jej mąż i synowie, zwłaszcza starszy, mieli wymieniać między sobą zdjęcia przedstawiające jej trudności w codziennym funkcjonowaniu, naśmiewając się z jej stanu.

To jednak nie wszystko. W rozmowie z Marianną Schreiber, Paulina Smaszcz otwarcie wspominała początki swojego związku z Maciejem Kurzajewskim. Podkreślała, jak ogromne zaangażowanie włożyła w budowanie jego kariery – była nie tylko żoną, ale także menedżerką, negocjując dla niego kontrakty i wspierając w realizacji sportowych pasji.

Mimo wieloletniego poświęcenia, jak twierdzi Smaszcz, nie spotkała się z wdzięcznością. Po ujawnieniu związku Kurzajewskiego z Katarzyną Cichopek poczuła się głęboko oszukana. Ujawniła, że jeszcze niedawno były mąż prosił ją o kolejną szansę, podczas gdy w mediach publicznie eksponował nową relację.

Chciałam powiedzieć, że to jest wszystko kłamstwo. To, co oni mówią na następny dzień, rano transmisja z Izraela na żywo, jak się kochają. A kilka dni wcześniej jest u mnie w domu, rozmawia ze mną, z moimi synami, z moją synową i okłamuje, że w ogóle dla niego to jest porażka i że ja mam mu dać szansę, kolejną szansę

- wyjawiła Smaszcz.