Takiego komentarza Maciej Kurzajewski z pewnością się nie spodziewał. Krzysztof Ufnal, którego widzowie doskonale znają z programu "Gogglebox. Przed telewizorem", nie gryzł się z język i w ostrych słowach zwrócił się do gwiazdora Polsatu. Uczestnik hitu TTV nie ukrywał oburzenia, gdy dowiedział się, że Maciej Kurzajewski wydał oświadczenie, w którym ostrzegał przed cytowaniem wypowiedzi Pauliny Smaszcz o byłym mężu.

Maciej Kurzajewski i Paulina Smaszcz przez wiele lat tworzyli szczęśliwe małżeństwo. Niestety, ich relacja nie przetrwała i zakończyła się rozwodem. I chociaż początkowo była para utrzymywała dobre relacje to po jakimś czasie wszystko się zmieniło. Paulina Smaszcz ostro krytykuje byłego męża, który po rozstaniu związał się z Katarzyną Cichopek. Smaszcz była ostatnio jedną z uczestniczek "Królowej przetrwania" i to właśnie w programie znów zabrała głos ws. Macieja Kurzajewskiego. W rozmowie z koleżankami w z hitu TVN7 Paulina Smaszcz podzieliła się wstrząsającym wyznaniem.

Po tym, jak Paulina Smaszcz ujawniła powody rozstania jej były mąż nie wytrzymał. Maciej Kurzajewski wydał pilne oświadczenie, w którym ostrzegał:

Media od razu zaczęły publikować oświadczenie Macieja Kurzajewskiego. O konflikcie między dziennikarzem, a jego byłą żoną znów zrobiło się bardzo głośno. Głos w tej sprawie zabrał nawet uczestnik "Gogglebox. Przed telewizorem", który razem z kolegą z programu prowadzi podcast "Bulwar Podlaski". To właśnie w jednym z odcinków podcastu Krzysztof Ufnal skomentował oświadczenie Macieja Kurzajewskiego i zwrócił się do niego w mocnych słowach.

(...) Kurzajewski przestrzega, że ktokolwiek będzie powielał te informacje może zostać pociągnięty do odpowiedzialności prawnej. Panie Kurzajewski ze szczerego serca pie***l się pan. Naprawdę będziesz pan ludziom mordy kneblował? Ja w podcaście nie mogę opowiedzieć, co twoja była kobita w dżungli mówiła? Zwariował. To, że kobita jest poza kontrolą to są wasze rodzinne zmartwienia, ale zakazywania ludziom opowiadania o tym? Ja mogę powiedzieć bez żalu, nie wiem czy pani Smaszcz opowiedziała prawdziwą historię, ale będę o tym pi***ił ile będę chciał

Krzysztof Ufnal podsumował w podcaście.